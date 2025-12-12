Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pócsová bola deviata po krátkom programe na MM 4 krajín

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na podujatí, ktoré je zároveň aj majstrovstvami Slovenska, mali domáci zastúpenie aj medzi tanečnými pármi juniorov.

Autor TASR
Prešov 12. decembra (TASR) - Slovenská krasokorčuliarka Terézia Pócsová bola po krátkom programe na tradičných medzinárodných majstrovstvách 4 krajín v Prešove na deviatom mieste, čo bol najlepší výkon spomedzi štvorice Sloveniek. Na podujatí, ktoré je zároveň aj majstrovstvami Slovenska, mali domáci zastúpenie aj medzi tanečnými pármi juniorov. Diane Sznajder a Jáchym Novák boli po rytmických tancoch na treťom mieste.
