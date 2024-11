Pocta pre Joea Thorntona. V San Jose vyvesili jeho dres s číslom 19

San Jose 24. novembra (TASR) - Joe Thornton sa dočkal veľkej pocty od San Jose Sharks. Zámorský hokejový klub NHL vyradil zo sady jeho dres s číslom 19. Slávnostná udalosť sa uskutočnila pred nočným zápasom proti Buffalu Sabres (2:4).



Thornton sa stal len druhým hráčom v klubovej histórii, ktorého dres vyvesili pod strop. Pre ním sa tejto pocty dočkal jeho bývalý dlhoročný spoluhráč a kamarát Patrick Marleau. Jeho číslo 12 slávnostne vyradil kalifornský klub 26. februára 2023.



Na oslavu prišiel Thornton v saku a s klobúkom na hlave. Pred príchodom do arény cez žraločiu hlavu mu vytvorili špalier súčasní hráči Sharks, ktorí mali na jeho počesť oblečené dresy s číslom 19 a na tvári mali nalepené brady. Hustý porast tváre bol a stále je typickým imidžom dnes 45-ročného Kanaďana.



Thornton strávil celú sobotu so svojimi bývalými spoluhráčmi a na ceremónii ho sprevádzali manželka, dcéra, syn aj rodičia. “To najlepšie čo mi hokej dal sú priateľstvá na celý život,” povedal Thorntnon počas dlhého príhovoru. Na kocke si charizmatického útočníka s prezývkou “Jumbo Joe” uctili emotívnym videom. “Som šťastný, že som späť,” dodal.



Počas svojej kariéry bol známy ako skvelý tvorca hry a góly skôr pripravoval ako strieľal. Mal líderské schopnosti a preto bol niekoľko sezón kapitánom tímu. Pre svoju priateľskú povahu a veľký zmysel pre charitu a šírenie dobra bol veľkým obľúbencom publika. S Marleauom tvorili jednu z najlepších útočných dvojíc v histórii NHL. Prví dvaja hráči draftu 1997 hrali v San Jose spolu 13 sezón. “Ďakujem, že si pre mňa spravil z hokeja zábavu aj keď boli horšie časy. Veľmi sa teším a som poctený, že tvoj dres bude vedľa môjho,” povedal Marleau vo videu.



Thorntona do NHL draftoval z 1. miesta Boston, kde začal kariéru v profilige. Do San Jose ho Bruins vymenili 30. novembra 2005. V NHL odohral 15 sezón, okrem Bostonu a San Jose hral aj za Toronto Maple Leafs a Floridu Panthers. V 1714 zápasoch základnej časti strelil 430 gólov a pridal 1109 asistencií. V sezóne 2005-06, keď ho vymenili do San Jose, získal Hartovu trofej pre najužitočnejšieho a trofej Arta Rossa pre najproduktívnejšieho hráča sezóny.



Štyrikrát sa dostal do All Star tímu a v roku 2010 získal v drese Kanady olympijské zlato. Stanley Cup napriek úspešnej kariére nezískal, zahral si raz vo finále, ale "žraloci" v roku 2016 nestačili na Pittsburgh Penguins.



Thornton je s 804 asistenciami na prvom mieste v histórii Sharks, s 1055 bodmi je druhý a s 251 gólmi štvrtý. “San Jose je jeho mesto a Sharks sú jeho tím,” povedal jeho bývalý spoluhráč Joe Pavelski, ktorý ukončil kariéru po minulej sezóne v drese Dallasu Stars.