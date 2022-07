Pod Čebraťom majú odhodlanie zvládnuť prvú európsku prekážku

Káder MFK Ružomberok: Dominik Ťapaj, Tomáš Frühwald, Ivan Krajčírik – Alexander Mojžiš, Ján Maslo, Mário Mrva, Matej Madleňák, Lukáš Fabiš, Matúš Krištof, Alexander Selecký, Jakub Luka, Matúš Malý, Oliver Luterán, Filip Lichý, Jakub Rakyta, Kristof Domonkos, Samuel Šefčík, Matej Kochan, Adrián Macejko, Adam Tučný, Gabriel Halabrín, Michal Opatera, Viktor Úradník, Adam Morong, Martin Regáli, Tomáš Bobček, Štefan Gerec, Martin Boďa, Marko Kelemen.

Ružomberok 6. júla (TASR) - Futbalistov MFK Ružomberok čaká v úvode novej sezóny vystúpenie na dvoch frontoch. Vo štvrtok nastúpia na úvodný zápas prvého predkola Európskej konferenčnej ligy proti litovskému Žalgirisu Kaunas (so začiatkom o 18.30 hod) a potom ich čakajú súboje vo Fortuna lige.rozhovoril sa tréner Peter Struhár pred duelom so Žalgirisom.Čo sa týka hráčskeho kádra, Ruža zajtra, až na „starých“ maródov (Marek Zsigmund, Samuel Šefčík, Martin Boďa) bude kompletná.informoval Struhár.V posledných dvoch prípravných stretnutiach MFK prehral - s účastníkom druhej nemeckej ligy Fortunou Düsseldorf (1:3) a s poľským druholigistom GKS Katovice (0:2).uviedol Struhár.Najskúsenejší muž ružomberskej kabíny a kapitán mužstva Ján Maslo, zažil pod Čebraťom aj súťažný ročník 2017/2018, keď sa mužstvo prebojovalo do 3. kola Európskej ligy.podotkol 36–ročný stopér Liptákov.Reč bola aj o príprave Ružomberka na sezónu 2022/2023.vravel ďalej Struhár. K hráčskym materiálom je šéf realizačného tímu spokojný:Logicky vyvstala i otázka, aký cieľ má Ružomberok v novej sezóne.dodal Struhár.Novými tvárami v tíme sú obranca Matúš Malý z Dunajskej Stredy, stredopoliari Adam Morong zo Serede, Adam Tučný z Trenčína a útočník Marko Kelemen z Petržalky. Na ročné hosťovanie do MFK prišiel Filip Lichý zo Slovana Bratislava.Výprava tímu z Kaunasu do Ružomberka prišla z trojdňového kempu v Krakove.vravel kouč tretieho celku najvyššej litovskej súťaže Rokas Garastas. Na otázku, s čím bude zajtra spokojný, tréner litovského mužstva odvetil:Kým slovenská Fortuna liga ešte stále má prestávku, v Litve je súťaž v plnom tempe.vyhlásil stredopoliar Žalgirisu Divine Naah, ktorý trochu odkryl aj silné stránky svojho mužstva.