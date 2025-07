Pod Dubeň prišiel univerzálny Chorvát Marko Roginič

Žilina 23. júla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina posilnili útočné rady tesne pred začiatkom novej sezóny. Vedenie „Šošonov“ dotiahlo príchod 29-ročného chorvátskeho útočníka Marka Roginiča, ktorý naposledy pôsobil v poľskej Leczne práve pod trénerom Žiliny Pavlom Staňom.



„Roginič je stredný útočník s výborným čítaním hry, silou v osobných súbojoch i citom pre zakončenie. Je nebezpečný vo vzduchu, disponuje fyzickou výbavou aj skúsenosťami z viacerých európskych súťaží - vyskúšal si chorvátsku nižšiu súťaž, slovinskú II. ligu (kde sa stal najlepším strelcom), poľskú II. ligu i Ekstraklasu v drese Podbeskidzie Bielsko-Biała. Tieto vlastnosti z neho zároveň robia v prípade potreby aj slušného hráča do defenzívy. Jeho herný profil je tak výrazne flexibilný - hrať môže ako útočník, krídelník, ofenzívny záložník alebo dokonca ako stopér. Do svojich 16 rokov pritom Marko zastával pozíciu brankára, až potom sa preorientoval na útočníka,“ uvádza oficiálna stránka klubu.



Pod trénerom Staňom odohral za Lecznu 45 stretnutí s bilanciou šesť gólov a päť asistencií. Prelomová bola sezóna v druholigovom slovinskom NK Nafta Lendava, kde zaznamenal 21 gólov v 28 zápasoch. „Tréner Staňo mal možnosť pracovať s týmto hráčom v Lecznej, kde sa ukázal ako univerzálny futbalista schopný zaujať rôzne pozície - či už v ofenzíve, alebo aj v obrane na poste stopéra. Na odporúčanie trénera, ktorý s ním mal dobré skúsenosti, sme sa teda rozhodli pre jeho angažovanie. Po skončení pôsobenia v Poľsku trénoval individuálne, a preto mu dáme potrebný čas, aby sa dostal do optimálnej kondičnej aj fyzickej prípravy. Vzhľadom na jeho skúsenosti veríme, že sa rýchlo adaptuje a stane sa platnou posilou pre náš tím,“ uviedol športový manažér MŠK Karol Belaník.