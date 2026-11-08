< sekcia Šport
POD FANÚŠIKMI SA PREPADLA TRIBÚNA: Niekoľko ľudí utrpelo zranenia
Nórska verejnoprávna stanica NRK uviedla, že niekoľko priaznivcov tímu Bodö/Glimt prepadlo cez konštrukciu.
Autor TASR
Oslo 8. novembra (TASR) - Počas zápasu nórskej futbalovej ligy Tromsö - Bodö/Glimt sa pod fanúšikmi hostí prepadla časť tribúny. Duel po tejto udalosti prerušili.
Nórska verejnoprávna stanica NRK uviedla, že niekoľko priaznivcov tímu Bodö/Glimt prepadlo cez konštrukciu. Štyria z nich potrebovali lekárske ošetrenie a jeden skončil v nemocnici. Zápas po prerušení pokračoval. „Počas zápasu došlo v sektore hostí k vážnemu incidentu,“ uviedol klub Tromsö vo svojom vyhlásení. „Podľa predbežných informácií jedna osoba prepadla cez tribúnu a utrpela zranenia.“
Vyhlásenie neobsahovalo žiadne podrobnosti o charaktere zranení. Podľa informácií stanice NRK k incidentu došlo v 41. minúte stretnutia. V tom čase husto pršalo. Brankár hosťujúceho tímu Nikita Haikin upozornil na situáciu rozhodcu, ten zápas prerušil. V stretnutí sa pokračovalo až po konzultáciách s Nórskym futbalovým zväzom, zástupcami klubu Bodö/Glimt, fanúšikmi, políciou a organizátormi zápasu.
Nórska verejnoprávna stanica NRK uviedla, že niekoľko priaznivcov tímu Bodö/Glimt prepadlo cez konštrukciu. Štyria z nich potrebovali lekárske ošetrenie a jeden skončil v nemocnici. Zápas po prerušení pokračoval. „Počas zápasu došlo v sektore hostí k vážnemu incidentu,“ uviedol klub Tromsö vo svojom vyhlásení. „Podľa predbežných informácií jedna osoba prepadla cez tribúnu a utrpela zranenia.“
Vyhlásenie neobsahovalo žiadne podrobnosti o charaktere zranení. Podľa informácií stanice NRK k incidentu došlo v 41. minúte stretnutia. V tom čase husto pršalo. Brankár hosťujúceho tímu Nikita Haikin upozornil na situáciu rozhodcu, ten zápas prerušil. V stretnutí sa pokračovalo až po konzultáciách s Nórskym futbalovým zväzom, zástupcami klubu Bodö/Glimt, fanúšikmi, políciou a organizátormi zápasu.