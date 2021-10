Pod Matterhornom je už v budúcej sezóne v pláne cezhraničný zjazd

Ženeva 1. októbra (TASR) - Seriál Svetového pohára v alpskom lyžovaní by mal už od budúcej sezóny obohatiť zjazd, ktorý odštartuje vo Švajčiarsku a cieľ bude mať v Taliansku. Medzinárodná lyžiarka federácia (FIS) chce novú zjazdovku pod ikonickou horou Matterhorn zaradiť do kalendára SP od ročníka 2022/2023.



Cezhraničné preteky sa ešte v histórii SP nikdy nešli. Trať navrhol švajčiarsky olympijský víťaz v zjazde z Vancouveru 2010 Didier Defago. Jej detaily zatiaľ nezverejnili, ale organizátori už minulý rok prezradili zámer vytvoriť najdlhšiu mužskú zjazdovku seriálu. Merať by mala až päť kilometrov a jazda na nej bude trvať približne 2 minúty a 45 sekúnd.



Ľadovcový sneh na štartovom kopci Gobba di Rollin vo výške približne 3900 mnm by mal umožniť skoršie zaradenie rýchlostných disciplín do kalendára SP, už začiatkom novembra a na európskom kontinente. Sezóna v disciplínach zjazd a super-G sa doteraz tradične začínala v zámorí, v kanadskom stredisku Lake Louise až koncom novembra alebo začiatkom decembra.



Pri organizácii cezhraničného podujatia budú spolupracovať lyžiarske zväzy Švajčiarska i Talianska. "Som nadšený, že si môžeme osvojiť nápady, ktoré posúvajú náš šport vpred a ponúkajú nové možnosti," uviedol k plánovanému projektu podľa agentúry AP prezident FIS Johan Eliasch v oficiálnom stanovisku.