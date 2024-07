Pod Zoborom dlhé prerušenie pre búrku i divácky rekord

Nitra 13. júla (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky nevyužili prvú možnosť zaistiť si postup do baráže o postup na ME 2025. Družstvo trénera Petra Kopúňa podľahlo v piatok v Nitre favorizovaným Škótkam 0:2, no pred záverečným duelom 2. skupiny B-divízie má všetko vo svojich rukách. Duel v Nitre poznačilo takmer hodinové prerušenie hry pre intenzívnu búrku, čo šéf slovenskej lavičky ani kapitánka výberu podľa vlastných slov v kariére nezažili.



V prvom dejstve panovalo pod Zoborom mimoriadne dusné počasie a teplota prekračovala 30 stupňov Celzia. Hosťujúce hráčky sa držali na lopte a Slovenky hrozili z brejkov. Dve sľubné príležitosti zahodili Patrícia Hmírová aj Martina Šurnovská a do šatní zamierili tímy bez gólov. Už počas prestávky sa začal v Nitre zdvíhať vietor, no výkop druhého dejstva to neobmedzilo. Slovenky však nevstúpili ideálne a už po 40 sekundách inkasovali z kopačky Claire Emslieovej. Krátko na to sa spustil intenzívny lejak, ku ktorému pribudla aj blesková aktivita. Hlavná rozhodkyňa Merima Čeliková najskôr situáciu konzultovala pri postrannej čiare, ale v hre sa prekvapivo pokračovalo. Až v 58. minúte dostali hráčky pokyn, aby zamierili do útrob štadióna. "Nepamätám si, že by som niečo podobné zažila. Popravde nebolo vôbec nič vidieť. Čudovala som sa, že rozhodkyňa neprerušila hru skôr, keď sa išla pýtať," povedala Diana Bartovičová, kapitánka SR.



Na umúdrenie počasia sa čakalo viac ako 45 minút a po krátkej kontrole stavu hracej plochy, dali rozhodkyne signál na pokračovanie duelu. Horúčavu vystriedal podmočený terén, ktorý vyhovoval viac hosťujúcemu tímu. Slovenky sa dostali do náročnej situácie, po dlhej pauze doháňali gólové manko, no ich šance na zisk postupového bodu minimalizoval v 70. minúte druhý presný zásah Emslieovej. "Momentálne sú hráčky na začiatku príprav a plynúci čas urobí to, že v závere nebudete vyzerať čerstvo. To musia urobiť striedajúce hráčky a som celkom prekvapený, ako vbehli do zápasu a udržovali tempo," povedal Kopúň, ktorého výkon svojich zverenkýň potešil: "Úprimne som milo prekvapený, že sme to dokázali skĺbiť ako jeden celok. Ideme do zápasu s Izraelom a očakáva sa, že naše hráčky budú dominantné. Otázka je, ako sa nám podarí streliť góly, aby sme vyhrali a uspeli v kvalifikácii. Tento duel so Škótskom je dobrý štartovací krok."



Pod Zoborom prišlo na duel 675 divákov a hlásateľ oznámil, že tento počet je rekordný na ženský národný tím. Doterajšie maximum držal zápas Sloveniek na štadióne v Žiline spred 11 rokov. "Sme radi za všetkých ľudí, ktorí prišli a vydržali aj počas prerušenej hry. Verím, že sa im futbal páčil a nájdu si cestu aj na ďalšie zápasy," poznamenala Bartovičová.



Slovenky čaká v závere skupiny 16. júla duel na neutrálnej pôde v Maďarsku proti posledným Izraelčankám, ktoré nezískali zatiaľ ani bod. V aprílovom úvodnom stretnutí kvalifikačného cyklu sa zrodilo jediné víťazstvo Sloveniek (2:0).