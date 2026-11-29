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Pod Zoborom uzavreli 27. ročník podujatia Christmas Nitra
Slovenské reprezentačné juniorky v spoločných skladbách obsadili na Christmas Nitra druhú priečku za Maďarkami.
Autor TASR
Nitra 29. novembra (TASR) - Medzinárodnými majstrovstvami Slovenska spoločných skladieb, dvojíc a trojíc v nedeľu pod Zoborom vyvrcholil 27. ročník podujatia Christmas Nitra v modernej gymnastike.
Najväčšiu pozornosť prirodzene pútala domáca reprezentačná spoločná skladba žien, ktorá sa pod vedením rovnocenného trénerského tandemu Michaela Darnadiová, Martina Šagová koncepčne pripravuje na nastávajúce výzvy. Slovenky pod Zoborom dostali za svoje cvičenie s piatimi stuhami známku 21,250 bodu a za zostavu s piatimi loptami si vyslúžili hodnotenie 20,050 bodu. Súhrne z toho bola známka 41,300 bodu a prvá pozícia pred Slovinkami (29,000 b). Kompletný káder reprezentačnej spoločnej skladby SR tvoria Nina Cillingová, Natália Gašparová, Veronika Ivanová, Paula Šošková, Timea Žiaková, Timea Jurková a Petra Gregušová. Slovenské reprezentačné juniorky v spoločných skladbách obsadili na Christmas Nitra druhú priečku za Maďarkami.
V záverečný deň štvordňového podujatia sa v Nitre konali aj medzinárodné majstrovstvá Slovenska dvojíc a trojíc v šiestich vekových kategóriách, podľa ročníkov to znamenalo celkové rozpätie od 2011 do 2020.
Vianočná Nitra mala po siedmich rokoch znova atribút Medzinárodnej gymnastickej federácie, a to prostredníctvom piatkových a sobotňajších individuálnych súperení žien a junioriek pod názvom Slovak Rhythmic Gymnastics Open. Uplynulý ročník patril svojím rozsahom k najväčším podujatiam v histórii slovenskej modernej gymnastiky. Dovedna sa od 26. do 29. novembra v Nitre predstavilo takmer 600 pretekárok. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenskej gymnastickej federácie (SGF).
Slovak Rhythmic Gymnastics Open a MSR
dvojice a trojice (víťazky):
juniorky – ročníky 2011 a 2012: TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady (Lenna Vinczeová, Karin Sekerová) 18,900 b
predjuniorky – ročník 2013 a mladšie: KMG Danubia (Natália Šalingová, Alexandra Bellová, Karolína Divulitová) 15,900
nádeje– ročník 2015 a mladšie: ŠK ŠOG Nitra (Mia Kissová, Anya Ulehlová, Veronika Šabíková) 18,250
deti – ročník 2017 a mladšie: TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady (Valentína Bizoňová, Adriána Petrášová, Natália Šafáriková) 19,200
„babies“ – ročníky 2018 a 2019: TJ Rapid Bratislava (Liliana Ivanová, Viktória Ivanová) 17,950
„mini babies“ – ročník 2020: ŠK Juventa Bratislava (Daniela Vošková, Sofia Talajová) 14,200
spoločné skladby:
ženy - ročník 2010 a staršie: 1. Slovensko – reprezentácia (Nina Cillingová, Natália Gašparová, Veronika Ivanová, Paula Šošková, Timea Žiaková, Timea Jurková, Petra Gregušová) 41,300 b (21,250 + 20,050), 2. Slovinsko – reprezentácia (Tia Blažová, Zoja Zajcová, Mia Ivankovičová, Raquel Rengifová Klopčičová, Lorena Buserová, Brina Namuršová) 29,000 (14,150 + 14,850) – štartovali dve spoločné skladby
juniorky - ročníky 2011 a 2012: 1. Maďarsko – reprezentácia (Renáta Dervalicsová, Nikolett Faragóová, Fanni Frikková, Anna Kellerová, Blanka Kellerová, Szófia Tóthová, Kitti Meszárosová, Lujza Gergicsová) 38,250 (18,750 + 19,500), 2. Slovensko – reprezentácia (Nina Mancová, Lujza Hullová, Karolína Kováčová, Adela Krnáčová, Eliška Zubčáková, Alexandra Alačová, Zoe Zemanovičová, Laura Hullová) 33,850 (17,100 + 16,750), 3. TJ Rapid Bratislava (Diana Grambličková, Nela Mináriková, Kristína Paligová, Simona Kondelová, Milana Kondrašovová) 32,500 (14,400 + 18,100)
predjuniorky - ročník 2013 a mladšie: 1. ŠK ŠOG Nitra (Tara Kůrová, Rebeka Szabóová, Sofia Gráfová, Linda Hellebrandtová, Timea Šošková, Rebeka Lubellanová) 31,350 (16,900 + 14,450), 2. ŠK Liptovský Mikuláš 27,400 (14,800 + 12,600), 3. TJ Sokol Bratislava 27,250 (15,200 + 12,050)
nádeje - ročník 2015: 1. ŠK ŠOG Nitra (Linda Bosáková, Dominika Marešová, Ema Čajdová, Sandra Hambálková, Linda Marenčáková, Michaela Korcová) 32,200 (13,400 + 18,800), 2. SKP MG Brno/ČR 30,050 (14,600 + 15,450), 3. ŠK Juventa Bratislava 29,600 (14,800 + 14,800)
Najväčšiu pozornosť prirodzene pútala domáca reprezentačná spoločná skladba žien, ktorá sa pod vedením rovnocenného trénerského tandemu Michaela Darnadiová, Martina Šagová koncepčne pripravuje na nastávajúce výzvy. Slovenky pod Zoborom dostali za svoje cvičenie s piatimi stuhami známku 21,250 bodu a za zostavu s piatimi loptami si vyslúžili hodnotenie 20,050 bodu. Súhrne z toho bola známka 41,300 bodu a prvá pozícia pred Slovinkami (29,000 b). Kompletný káder reprezentačnej spoločnej skladby SR tvoria Nina Cillingová, Natália Gašparová, Veronika Ivanová, Paula Šošková, Timea Žiaková, Timea Jurková a Petra Gregušová. Slovenské reprezentačné juniorky v spoločných skladbách obsadili na Christmas Nitra druhú priečku za Maďarkami.
V záverečný deň štvordňového podujatia sa v Nitre konali aj medzinárodné majstrovstvá Slovenska dvojíc a trojíc v šiestich vekových kategóriách, podľa ročníkov to znamenalo celkové rozpätie od 2011 do 2020.
Vianočná Nitra mala po siedmich rokoch znova atribút Medzinárodnej gymnastickej federácie, a to prostredníctvom piatkových a sobotňajších individuálnych súperení žien a junioriek pod názvom Slovak Rhythmic Gymnastics Open. Uplynulý ročník patril svojím rozsahom k najväčším podujatiam v histórii slovenskej modernej gymnastiky. Dovedna sa od 26. do 29. novembra v Nitre predstavilo takmer 600 pretekárok. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenskej gymnastickej federácie (SGF).
Slovak Rhythmic Gymnastics Open a MSR
dvojice a trojice (víťazky):
juniorky – ročníky 2011 a 2012: TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady (Lenna Vinczeová, Karin Sekerová) 18,900 b
predjuniorky – ročník 2013 a mladšie: KMG Danubia (Natália Šalingová, Alexandra Bellová, Karolína Divulitová) 15,900
nádeje– ročník 2015 a mladšie: ŠK ŠOG Nitra (Mia Kissová, Anya Ulehlová, Veronika Šabíková) 18,250
deti – ročník 2017 a mladšie: TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady (Valentína Bizoňová, Adriána Petrášová, Natália Šafáriková) 19,200
„babies“ – ročníky 2018 a 2019: TJ Rapid Bratislava (Liliana Ivanová, Viktória Ivanová) 17,950
„mini babies“ – ročník 2020: ŠK Juventa Bratislava (Daniela Vošková, Sofia Talajová) 14,200
spoločné skladby:
ženy - ročník 2010 a staršie: 1. Slovensko – reprezentácia (Nina Cillingová, Natália Gašparová, Veronika Ivanová, Paula Šošková, Timea Žiaková, Timea Jurková, Petra Gregušová) 41,300 b (21,250 + 20,050), 2. Slovinsko – reprezentácia (Tia Blažová, Zoja Zajcová, Mia Ivankovičová, Raquel Rengifová Klopčičová, Lorena Buserová, Brina Namuršová) 29,000 (14,150 + 14,850) – štartovali dve spoločné skladby
juniorky - ročníky 2011 a 2012: 1. Maďarsko – reprezentácia (Renáta Dervalicsová, Nikolett Faragóová, Fanni Frikková, Anna Kellerová, Blanka Kellerová, Szófia Tóthová, Kitti Meszárosová, Lujza Gergicsová) 38,250 (18,750 + 19,500), 2. Slovensko – reprezentácia (Nina Mancová, Lujza Hullová, Karolína Kováčová, Adela Krnáčová, Eliška Zubčáková, Alexandra Alačová, Zoe Zemanovičová, Laura Hullová) 33,850 (17,100 + 16,750), 3. TJ Rapid Bratislava (Diana Grambličková, Nela Mináriková, Kristína Paligová, Simona Kondelová, Milana Kondrašovová) 32,500 (14,400 + 18,100)
predjuniorky - ročník 2013 a mladšie: 1. ŠK ŠOG Nitra (Tara Kůrová, Rebeka Szabóová, Sofia Gráfová, Linda Hellebrandtová, Timea Šošková, Rebeka Lubellanová) 31,350 (16,900 + 14,450), 2. ŠK Liptovský Mikuláš 27,400 (14,800 + 12,600), 3. TJ Sokol Bratislava 27,250 (15,200 + 12,050)
nádeje - ročník 2015: 1. ŠK ŠOG Nitra (Linda Bosáková, Dominika Marešová, Ema Čajdová, Sandra Hambálková, Linda Marenčáková, Michaela Korcová) 32,200 (13,400 + 18,800), 2. SKP MG Brno/ČR 30,050 (14,600 + 15,450), 3. ŠK Juventa Bratislava 29,600 (14,800 + 14,800)