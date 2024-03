Podali sme skvelý výkon, povedal Harry Kane po rekordnom hetriku

Mníchov 10. marca (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Harry Kane sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý vo svojej úvodnej bundesligovej sezóne v drese Bayernu Mníchov zaznamenal štyri hetriky. Kane prekonal rekord v sobotnom zápase 25. kola nemeckej najvyššej súťaže proti 1. FSV Mainz 05 (8:1). Anglický kanonier je momentálne s 30 gólmi na konte najproduktívnejší hráč Bundesligy v prebiehajúcom ročníku.



"Dúfam, že tento zápas bude akýsi reštart do zvyšku sezóny. Dnes sme podali skvelý výkon od začiatku do konca. Proti ťažkému súperovi sme dokázali využiť množstvo našich šancí. Teraz musíme na tento výkon nadviazať v nasledujúcich týždňoch. Ja sa momentálne cítim dobre a som rád, že si ako tím vytvárame veľa príležitostí v zápasoch. Do konca sezóny zostáva ešte niekoľko stretnutí, takže chcem pridať ďalšie góly. Samozrejme, teší ma aj asistencia pre Jamala, bola to jedna z mojich najlepších prihrávok v kariére," uviedol Kane podľa portálu goal.com.



Domáci favorit otvoril skóre zápasu už v 13. minúte prvého polčasu. Stredopoliar Jamal Musiala sa dostal s loptou na ľavú stranu malého vápna, odkiaľ prihral Kaneovi, ktorý skóroval do prázdnej brány. O niekoľko minút neskôr Bavori zvýšili náskok, po hlavičke anglického kanoniera, ktorú tečoval do odkrytej časti brány stredopoliar Leon Goretzka. V 31. minúte hostia znížili po strele ľavačkou od stredopoliara Nadiema Amiriho. V nadstavenom čase opäť zvýšil priebežný stav Kane, ktorý vypálil okolo ruky brankára Robina Zentnera.



V úvode druhého polčasu zvýšil v prospech domácich útočník Thomas Müller. Piaty presný zásah Bavorov strelil Musiala po centri od Kanea. V 61. minúte sa z otočky strelecky presadil krídelník Serge Gnabry. O niekoľko minút neskôr si Bavori vybojovali rohový kop na ľavej strane. Center smeroval na prednú žrď, Zentner loptu nedokázal spracovať a vyrazil ju na Kanea, ktorý tretíkrát skóroval. Mníchovčania v závere stretnutia po druhom góle Goretzku upravili konečný výsledok na 8:1.



Do konca sezóny zostáva desať zápasov a Bavori strácajú na vedúci Bayer Leverkusen sedem bodov. Zverenci Xabiho Alonsa dosiaľ neprehrali ani jeden ligový duel a mieria za prvým majstrovským titulom v histórii klubu. Bavori minulý víkend remizovali vo Freiburgu 2:2, v utorok si však zabezpečili postup do štvrťfinále Ligy majstrov, keď doma zdolali Lazio Rím 3:0.