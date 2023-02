Podbrezová chce udržať prvú šestku, Skuhravý: Sme na správnej ceste

Podbrezová 9. februára (TASR) - Futbalisti FK Železiarne Podbrezová boli najpríjemnejším prekvapením jesennej časti Fortuna ligy. Klub však musí reagovať na obmenu v kádri. Do ruského Krasnodaru zamieril druhý najlepší ligový strelec Moses David Cobnan. Lukratívnu ponuku prijal zo saudskoarabského Al-Adalahu kapitán Boris Godál, po ktorom prebral kapitánsku pásku brankár Richard Ludha. Cieľom aktuálne štvrtého tímu tabuľky je udržanie sa v prvej šestke a potrápenie silnejších klubov.



Podbrezovčania majú osembodový náskok na siedmu Banskú Bystricu, ktorá je prvým tímom mimo skupiny o titul. "Cieľ sme si zadefinovali už na začiatku sezóny - prvá šestka a ani teraz ho nemeníme. Ak ho splníme, určite si len tak nevyložíme nohy. Sme športovci a chceme sa biť o čo najlepšie výsledky a súperom nad nami to znepríjemníme. Ideme podľa plánu a verím, že sa ukážu aj noví mladí hráči," uviedol generálny manažér klubu Miroslav Poliaček.



"Mali sme veľký priestor na dôkladnú analýzu jesene. Môžem povedať jediné, som hrdý, že môžem byť v tomto klube, ktorý takto systematicky premýšľa. Rastú nám hráči, ale i chlapci v realizačnom tíme. Zmeny budú skôr či neskôr na prospech veci. Mladší hráči totiž získajú kľúčové veci ohľadom zodpovednosti. Celá príprava bola mimoriadne pracovitá. To, čo sme mali v pláne, to sa nám podarilo. Jednoznačným cieľom je prezentovať sa lepšou hrou ako na jeseň. Či bude výsledok hneď, nevieme. Pre nás je kľúčový rozvoj hry a tímu. Verím, že sme na správnej ceste," povedal hlavný tréner Roman Skuhravý.



Počas prestávky opustilo klub viacero hráčov. Okrem odchodov skúsenej dvojice Michal Breznaník (TJ Baník Kalinovo) a Erik Grendel (FK Pohronie), najvýraznejšie zarezonovali prestupy kapitána Borisa Godála a deväťgólového Mosesa Davida Cobnana. Prvý menovaný využil lukratívnu ponuku a zamieril na hosťovanie do saudskoarabského Al-Adalahu. "Bolo to veľmi rýchle, nakoľko ponuka na hosťovanie prišla v posledný deň transferového obdobia v Saudskej Arábii. Povedali mi, že Boris má záujem, tak sme to odsúhlasili. Ja som s ním hovoril ako posledný, no popravde som si nebol istý, ako zvládne cestu, nakoľko bol chorý a mal vysoké horúčky. Všetko nakoniec dobre dopadlo," poznamenal Poliaček.



Klub zo stredného Slovenska obdržal aj zaujímavú ponuku na prestup. Druhého najlepšieho strelca súťaže Mosesa Davida Cobnana angažoval ruský FC Krasnodar. Nováčik súťaže si mal podľa portálu tranfsermarkt.com zarobiť predajom nigérijského útočníka až jeden milión eur. "Moses dostal možnosť odísť do veľkého klubu, keďže prerástol náš tím aj ligu. Reagovali sme na ponuku," dodal.



Mužstvo sa naopak omladilo a posilnilo o niekoľko perspektívnych hráčov. Z mládežníckej akadémie talianskej Atalanty Bergamo prišiel obranca Richard Hečko. Vo výbornom svetle sa predviedol tiež dvadsaťjedenročný útočník z Pobrežia Slonoviny Moussa Sangare, ktorý strelil v príprave štyri góly. Jeho výkonnosť je však podľa trénera Romana Skuhravého kolísavá: "Príprava ukázala, že ak príde Sangare do zápasu, znechutí hru hráčom súpera. Ukazuje sa lepšie ako Cobnan na začiatku jeho pôsobenia v Podbrezovej. Keď bude mať kondíciu, sám som veľmi zvedavý, ako bude pôsobiť na trávniku. Títo chlapci majú futbal v sebe. Učia sa ale spôsob hry. Ak bude hrať Sangare ako s Prešovom, bude hrať až za rok. Ak ako proti Žiline, tak môže hrať hneď."



Podbrezová odohrala v prípravnom období sedem duelov, z ktorých päť vyhrala, raz remizovala a raz prehrala. "Odohrali sme dobré zápasy, dostali sme aj facky, ktoré nám ukázali, čo musíme zlepšiť a na čom pracovať. Za mňa sme pripravení a teším sa veľmi na ligu. Neviem sa dočkať, až to všetko znovu odštartuje. Dúfam, že budeme pokračovať vo výkonoch z jesene i prípravy. Verím, že to bude gradovať. Podstatné je, aby sme na trávniku nechali srdce a vážili si, že môžeme hrať a sme zdraví," dodal staronový kapitán tímu.