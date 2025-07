Podbrezová mala motiváciu a zvíťazila, Košice už myslia na Grodno

Podbrezová 28. júla (TASR) – Futbalisti Podbrezovej úspešne vstúpili do nového ročníka najvyššej slovenskej súťaže 2025/2026. V nedeľnom prvom kole zdolali doma FC Košice 3:1 a pripísali si prvé tri body do tabuľky. Hostia z východu republiky nepodali zlý výkon, ale nevyužívali šance a vzadu vyrobili zbytočné chyby, podobné ako v pohárovom zápase Konferenčnej ligy UEFA doma proti Grodnu.



Znovu tak inkasovali trikrát. „Je to krutá prehra. Myslím si, že sme odohrali v Podbrezovej dobrý zápas, mali sme veľa šancí, ale brankár chytil zo štyri – päť. Podržal svoje mužstvo. Vzadu dostávame smolné góly, k tomu ešte aj penalta. Domácim potom vyšiel jeden brejk a za stavu 3:1 bolo po zápase. Nevyšlo nám to, mrzí nás to, ale ideme ďalej,“ vravel po prehre v Podbrezovej stredopoliar Košíc Dávid Gallovič, ktorého mrzeli inkasované góly po chybách v obrane, k čomu ešte dodal: „Musíme na tom každý deň pracovať v tréningu a verím, že sa to zlepší už vo štvrtok v odvete Konferenčnej ligy UEFA proti Grodnu a budeme úspešní.“



Košičania už myslia na štvrtkovú odvetu 2. predkola spomínanej európskej pohárovej súťaže proti Grodnu, s ktorým doma uplynulý štvrtok prehrali 2:3. „Treba dobre zregenerovať, pripraviť sa na nich a verím, že podáme čo najlepší výkon a postúpime. Myslím si, že sme výborne fyzicky pripravení, bolo to vidieť aj v Podbrezovej. Domáci mali kŕče, naopak my nie, takže myslím si, že sme aj po tejto stránke dobre pripravení na odvetu vo štvrtok,“ zdôraznil Gallovič.



Konferenčnú ligu UEFA mohli hrať aj Podbrezovčania po vyradení Dunajskej Stredy, keďže sa dostali do finále baráže o účasť v tejto súťaži. Únia ligových klubov (ÚLK) v hlasovaní však rozhodla inak a na základe lepšieho postavenia v tabuľke dlhodobej súťaže dostali miestenku Košice. Podbrezovský fanklub vytiahol transparenty, v ktorých žiadal odstúpenie šéfa ÚLK Ivana Kozáka a jeho podobizeň spojil práve s košickým dresom. Na ihrisku predviedol po prvom góle futbalista Podbrezovej Andrij Havrylenko netradičné oslavné gesto, akým sa prezentoval tréner Grodna po víťaznom góle svojho mužstva v Košiciach. „Pre nás to bola motivácia, aj keď to nie je vina Košíc, že práve oni išli do Európy, ale pre mňa to bolo väčšie chcenie vyhrať tento zápas a získať body,“ netajil ukrajinský stredopoliar Havrylenko a k duelu poznamenal: „Ťažký zápas. Prvý polčas bol vyrovnaný a bolo dobré, že sme využili naše šance. Som rád, že som dostal loptu na zadnú žrď a pekne som to trafil. Mohol som pridať aj ďalšie dva góly, ale bol tam i dobrý zákrok brankára, klobúk dole pred ním. Pri tretej mojej strele mi chýbalo šťastie.“



Havrylenkovi na prvý gól prihrával Daniel Smékal a druhý sám dal z nariadenej penalty. Po výhre ani on netajil radosť: „Toto víťazstvo je dôležité aj pre naše sebavedomie. Máme tu veľa nových hráčov, ktorí sa potrebujú chytiť v lige. Dobre som si rozumel s Andrijom Havrylenkom, mohol pridať aj viac gólov. Myslím si, že mu tie strely sadli, škoda, že tá tretia nevošla do bránky, ale aspoň jeden gól dal, čo je tiež dôležité.“



Ani Smékal netajil motiváciu navyše proti Košiciam po rozhodnutí ÚLK. „My sme to brali ako motiváciu, ale nechceli sme im to nejako vracať na ihrisku. Hráči za to nemohli, že sa tak rozhodlo. Chceli sme ich poraziť a dokázať, že sme tam mali byť my a nie oni,“ dodal na margo košickej účasti v Konferenčnej lige UEFA.