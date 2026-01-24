Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 24. január 2026Meniny má Timotej
Podbrezová na sústredení v Turecku zdolala Škendiju Tetovo 2:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Úspešné boli v sobotu aj ďalšie dva tímy z najvyššej slovenskej súťaže.

Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zvíťazili v prípravnom stretnutí nad severomacedónskym klubom FK Škendija Tetovo 2:1. Triumf na sústredení v tureckej Antalyii zabezpečili účastníkovi Niké ligy góly Ondřeja Demla a Andrija Havrylenka. Škendija v decembri minulého roka zdolala sériového slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava v dueli hlavnej fázy Konferenčnej ligy (2:0).

Úspešné boli v sobotu aj ďalšie dva tímy z najvyššej slovenskej súťaže. Hráči Tatrana Prešov zdolali lídra druhej ligy z Banskej Bystrice 2:0 a KFC Komárno si poradilo s maďarským tímom FC Ajka 1:0. Svoj duel neodohral v Turecku pre nepriaznivé počasie MFK Ružomberok proti turkménskemu FK Arkadag.



príprava - výsledky

FK Škendija Tetovo - FK Železiarne Podbrezová 1:2

Góly Podbrezovej: Deml, Havrylenko



MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC Košice 1:5 (1:1)

Góly: 10. Franko - 51. a 70. Rehuš, 6. Kovacs, 74. Sovič, 86. Palacin



FC Tatran Prešov - MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 (0:0)

Góly: Uchan, Juritka



FC Ajka - KFC Komárno 0:1 (0:1)

Gól: Mashike





