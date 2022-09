Podbrezová naďalej vo FL bez prehry, Trenčín štvrtýkrát v rade neuspel

Podbrezová (TASR) – Futbalisti Podbrezovej stále nepoznajú pocit prehry v aktuálnej sezóne najvyššej futbalovej súťaže na Slovensku. Po desiatich odohraných dueloch sú jediným nezdolaným tímom vo Fortuna lige. V sobotu večer zdolali ´Železiari´ doma Trenčín presvedčivo 2:0, pričom brankár Richard Ludha neinkasoval gól v treťom ligovom dueli v rade.



Ludha k sérii mužstva poznamenal: "Neviem v čom to je, ale určite viem, že celé naše mužstvo chce vyhrávať. Nepozeráme sa dozadu, že koľko zápasov sme vyhrali, alebo bodovali, nespoliehame sa na žiadne série. Vieme, že raz určite prehráme, taký je totiž futbal, ale my chceme každý jeden zápas vyhrať."



Domáci brankár si za svoje výkony vyslúžil aj pozvánku do slovenskej reprezentácie do 21 rokov. V zápase proti Trenčínu opäť ukázal svoje kvality. S výsledkom 2:0 netajil spokojnosť: "Prvý polčas sme zvládli, ale najhorší výsledok je 2:0, lebo za tohto stavu sa ešte môže udiať všetko možné, mohli nám dať Trenčania kontaktný gól. Na keby sa však nehrá, dobre sme si to napokon postrážili. Chalani odviedli výbornú robotu vzadu, hrali výborne, vypracovali sme si dostatok šancí, aj v druhom polčase sme to mohli uzavrieť tretím gólom. Každopádne netajím spokojnosť s tým, ako to dopadlo."



Víťazný zásah Podbrezovej zariadil v sobotu večer René Paraj. Gól strelil už v siedmej minúte a vlial do tímu veľkú dávku pokoja. "Je to výborná séria a tešíme sa už na to, kedy nás niekto konečne už zdolá," smial sa po zápase strelec prvého gólu ´Železiarov´ a k desaťzápasovej sérii bez prehry ešte dodal: "Za to našou sériou je aj trochu šťastia. Držíme sa princípov, ktoré tréner od nás vyžaduje a vychádza to. Sme za to radi a budeme pokračovať ďalej v našej práci."



Podbrezovčanom mohol ešte v prvom polčase skomplikovať honbu za výhrou trenčiansky stredopoliar, ktorý hral v útoku na pravej strane Matúš Kmeť. V 24. minúte poriadne preveril gólmana Ludhu, avšak nevyrovnal. Najmä úvodná 45-minútovka ho veľmi mrzela: "Prvý polčas nám úplne ušiel. Inkasovali sme dva góly, prehrávali sme 0:2. Druhý polčas sme na súpera vyleteli, mali sme tam jednu šancu, bohužiaľ, neznížili sme. Druhý polčas bol lepší z našej strany, mali sme prevahu, ale musíme z nej niečo vyťažiť. Nemôžeme iba búšiť a štvrtý zápas sme bez gólu, je to naše trápenie. Prvý polčas nás stál tento zápas."



Kmeť vedel pomenovať aj príčiny štvrtej prehry v rade: "Rozhodli súboje. Prehrávali sme každý jeden osobný súboj a to rozhodlo. Podbrezová získavala druhé lopty, my sme si tým pádom nevedeli dať loptu na zem a hrať náš kombinačný futbal. Musíme pridať v súbojoch, lebo tam sme strácali a vďaka tomu Podbrezová vyhrala. Máme teraz všetci hlavy dole, ale prichádza reprezentačná pauza. Dúfam, že si všetci dobre oddýchneme, spravíme ´teambuilding´ a určite sa vrátime silnejší.“