Podbrezová nezvíťazila v 9. zápase v sérii, Smékal: „Šancí bolo dosť“

Košice 27. apríla (TASR) - Futbalisti Podbrezovej sa síce v Košiciach rýchlo ujali vedenia 1:0, no napokon iba natiahli sériu bez víťazstva na deväť zápasov. V sobotňajšom stretnutí 7. kola skupiny o titul v Niké lige remizovali v Košiciach 1:1 a naďalej figurujú na 6. mieste so štvorbodovou stratou práve na tohto súpera. Jediný gól hostí dosiahol už v 2. minúte útočník Daniel Smékal, ktorý sa stal historicky prvým strelcom Podbrezovej v Košickej futbalovej aréne.



Svoj siedmy gól v sezóne a tretí z uplynulých štyroch zápasov strelil aj s výrazným prispením domácej obrany. Brankár Dávid Šípoš nestihol rozohrať po spätnej prihrávke a napádajúci Smékal sklzom dopravil loptu za bránkovú čiaru. „Chcel som pressovať brankára a aj s prispením šťastia to tam padlo,“ konštatoval. Ideálny úvod zápasu ho síce potešil, no hostia po štvrťhodine hry prišli o tesný náskok, keď domáci stredopoliar Michal Faško vyrovnal z pokutového kopu. Stav 1:1 napokon vydržal až do záverečného hvizdu, hoci Podbrezová bola blízko aj k druhému gólu.



Lopta si však cestu do siete nenašla ani po vyložených šanciach. V jednom prípade skončila na pravej žrdi. „Je to škoda. V závere sme mali dosť situácií na to, aby sme strelili druhý gól a získali tri body. Veľmi sme to chceli, pretože naša séria bez víťazstva nie je príjemná. Začali sme dobre. Do zápasu sme „vyleteli,“ pretože sme vedeli, že súper môže byť trochu unavený. Po našom góle sa stalo to, čo aj v predošlých zápasoch a inkasovali sme na 1:1. Je to škoda, lebo šancí máme dosť na to, aby sme víťazili,“ konštatoval Smékal.



V podobnom duchu sa vyjadril aj tréner Štefan Markulík, ktorého zverenci čakajú na ôsme víťazstvo od 15. februára, keď zdolali Trenčín 2:1. Medzičasom sa stali „remízovými kráľmi,“ keďže už 13-krát dosiahli nerozhodný výsledok. „Myslím si, že sme boli lepší, mali sme viac šancí. Sme vo fáze, keď nepremieňame ani stopercentné šance. Mužstvo však po dnešku musím pochváliť za výkon. Vždy sú veci, ktoré treba zlepšiť a na ktorých treba pracovať. Myslím si, že sme dnes mali odísť s tromi bodmi.“ poznamenal Markulík.