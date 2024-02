Podbrezová odštartovala jar víťazstvom, Paraj: Dôležité body

Podbezová 10. februára (TASR) - Futbalisti Podbrezovej si po sobotňajšej výhre v 19. kole Niké ligy nad Michalovcami 2:1 držia nádej na postup do nadstavbovej časti o titul, kam sa prebojuje prvých šesť tímov tabuľky po 22 kolách. Prvý jarný duel zvládli najmä výsledkovo. Do vedenia išli už po 104 sekundách gólom Reného Paraja a po zmene strán zvýšili na 2:0 i napriek nepremenenej penalte. Z nej napokon skórovali hostia, ale na bodový zápis im to nestačilo.



"Som rád, že som dal tak skoro rýchly gól, lepšie sa nám potom celý zápas hralo. Prvý zápas po zime je vždy náročný a tento ním aj bol. Sú to dôležité body, každý jeden musíme teraz do tabuľky zbierať. Je to tam nabité v boji o prvú šestku, preto sme radi za tieto body. Bolo to vydreté víťazstvo. Hra nebola ideálna, často sme stáli, nebolo komu prihrať a to sa potom ťažko hrá, keď nemáte rozbehy. Avšak zvládli sme to, ubojovali, súpera sme prakticky do ničoho vážneho nepustili, aj keď tam mal nejaké výpady, no pokryli sme si to. Škoda tej našej nepremenenej penalty, tým sme ich trošku nakopli, takisto ich premenenej penalty, ale ustáli sme to v závere, za čo sme radi," uviedol autor prvého podbrezovského gólu proti Michalovciam René Paraj.



Na oba podbrezovské góly prihral stredopoliar Peter Kováčik. Osobnú zásluhu na troch bodoch si však nechcel po stretnutí príliš pripisovať: "Pri prvom góle som zachytil presingom loptu a iba som ju posunul Renému Parajovi, on spravil kvantum roboty. Pri tom druhom góle to už bola pekná akcia a kolmica od Baja. Ja som videl, že tam naši útočníci zbiehajú. Vedel som, že ak to tam pošlem, tak jedného z nich musím trafiť. Našťastie som trafil. Škoda, že sme si zbytočne záver zdramatizovali, ale zaslúžene sme vyhrali. Väčšinu zápasu sme dominovali. Mrzí ma, že sme mali príliš veľa nepresností a strát lôpt. Po jednej takej strate nasledovala penalta a inkasovaný gól na 2:1. Toho sa budeme musieť vyvarovať. Dúfam, že zápas v Košiciach o týždeň zvládneme lepšie herne i výsledkovo.“



Michalovčania sa neodlepili z predposlednej priečky tabuľky a stále čakajú na prvú ligovú výhru v aktuálnej sezóne. V Podbrezovej boli blízko k zisku jedného bodu, avšak do šancí sa dostávali ťažšie. "V prvom polčase tam bolo veľa nepresností, veľa strát. Podbrezová bola dobrá na lopte. Pribrzdil nás určite aj ten rýchly otvárací gól. Na začiatku druhého polčasu nás nepremenená domáca penalta naštartovala. Podbrezovčania sa tak triasli o výsledok do úplného záveru. Chýbal nám iba kúsok na vyrovnanie,“ vravel po prehre kapitán Zemplínčanov Matúš Marcin, ktorý v 77. minúte premenil penaltu po faule na neho. K jej exekúcii povedal: "Nemal som obavu po faule na mňa z penalty. Som na ne určený, trénujem to i s brankármi a verím si v týchto situáciách, čo som napokon dokázal.“



Michalovčania po úvodnej prehre na jar rozhodne nevešajú hlavy a veria, že zaknihujú prvú výhru v sezóne. "Nastavení sme pozitívne, celý klub od majiteľa až po hráčov. V Podbrezovej sme síce prehrali, ale nič sa nemení na tom, že o týždeň máme ďalší zápas. Hráme doma pred svojimi fanúšikmi. Verím, že nás prídu povzbudiť a zlomíme to už konečne aj zlepšenou hrou," nestrácal optimizmus kapitán Marcin.