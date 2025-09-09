Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Podbrezová potvrdila odchod Smékala do Pardubíc

Na snímke zľava Daniel Smékal (Železiarne) a Guram Kašia (Slovan) počas zápasu 3. kola nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o titul ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová 29. marca 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Dvadsaťtriročný hráč odohral za Podbrezovú 40 zápasov, v ktorých strelil 15 gólov a pripísal si 8 asistencii.

Podbrezová 9. septembra (TASR) - Český útočník Daniel Smékal opustil káder futbalistov FK Železiarne Podbrezová. Účastník Niké ligy potvrdil jeho prestup do Pardubíc.

Dvadsaťtriročný hráč odohral za Podbrezovú 40 zápasov, v ktorých strelil 15 gólov a pripísal si 8 asistencii. „Počas leta aj pred polrokom sme mali veľa ponúk na neho a tlak zo strany záujmu o jeho služby postupne rástol. Daniel prejavil túžbu posunúť sa do lepšej ligy a preto sme sa rozhodli ho uvoľniť. Chcem mu poďakovať za všetko, čo pre náš klub urobil a zároveň mu prajem veľa úspechov v jeho novom pôsobisku. Samozrejme, s odchodom Daniela odchádza aj časť našej produktivity. Verím, že hráči v našom kádri dokážu túto stratu vyrovnať, a že sa s jeho odchodom úspešne vysporiadame,“ povedal pre klubový web Miroslav Poliaček, generálny manažér tímu z Podbrezovej.

„Pre Pardubice som sa rozhodol aj preto, že to bola ponuka z Česka. Mám to kúsok domov, čo je pre mňa len plus. Páčia sa mi tiež ambície, ktoré tu sú. Som príjemne prekvapený z toho, ako na mňa miestne prostredie pôsobí. Chcem pomôcť tímu k čo najlepším výsledkom. Verím, že budem pre tím platný hlavne gólmi, ktoré sa od útočníkov očakávajú,“ uviedol Smékal pre stránku priebežne posledného tímu tabuľky českej ligy.
