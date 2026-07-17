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Podbrezová prehrala v príprave so Zbrojovkou Brno

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

O víťazstve domácich rozhodli gólmi Kaká a Daniel Vašulín.

Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Futbalisti FK Železiarne Podbrezová prehrali v piatkovom prípravnom dueli pred štartom nového ročníka Niké ligy na ihrisku českého nováčika najvyššej súťaže Zbrojovky Brno 0:2. O víťazstve domácich rozhodli gólmi Kaká a Daniel Vašulín.



prípravný zápas:

Zbrojovka Brno – FK Železiarne Podbrezová 2:0 (1:0) Góly: 36. Kaká, 67. Vašulín

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