Podbrezová prelomila negatívnu sériu, DAC s prvou prehrou na jar

Podbrezová 4. mája (TASR) – Futbalisti Podbrezovej prelomili negatívnu sériu deviatich zápasov bez výhry v Niké lige. V ôsmom kole nadstavbovej časti o titul dokázali zdolať doma Dunajskú Stredu 2:0 a priblížili sa v tabuľke na šiestom mieste piatym Košiciam na rozdiel bodu. Tie majú však zápas s Trnavou k dobru.



Horehronci položili základ úspechu na dobrej defenzíve a využívali nevídané chyby súpera. „Každá séria sa raz skončí a tá naša našťastie skončila. Od začiatku zápasu sme si išli za výhrou, aj keď prvých dvadsať minút to nebolo úplne ono, neboli sme si istí na lopte. Tam nás Dunajská Streda prehrávala, ale paradoxne mal som ja najväčšiu šancu v prvom polčase. Už do prestávky sme mohli ísť do vedenia. V druhom polčase sme viac menej zápas kontrolovali, súpera sme pustili iba do jednej šance z protiútoku, no podržal nás brankár Adam Danko. Inak sme my boli lepším mužstvom a konečne z nás padla deka,“ vravel po víťaznom zápase strelec druhého gólu Podbrezovej Peter Kováčik, ktorý ťažil zo zlého odkopu kapitána DAC Herca a išiel sám na brankára.



K tejto situácii dodal: „Po pravde ani neviem ako sa tam lopta dostala, zrazu som sa v tom priestore ocitol sám, a už som iba rozmýšľal čo spraviť v tom mojom úniku. Rozhodol som sa z prvej to napáliť na prednú žrď a dúfal som, že budem mať viac šťastia ako pri šanci v prvom polčase. Našťastie to tam padlo a bola to pre mňa úľava. Odskočili sme na dva góly a viac sme sa upokojili. Každý jeden z nás podal výborný výkon, či už individuálny alebo kolektívny. Ideme teraz zostávajúce dva zápasy vyhrať. Verím, že sme začali novú sériu.“



Dunajskostredčania jedenásť zápasov v rade neprehrali. Túto pozitívnu sériu však na tucet duelov nenatiahli. Zaknihovali prvú prehru na jar po viac než štyri a pol mesiaci. „Ťažký zápas, vedeli sme, čo nás čaká. Chceli sme v Podbrezovej uhrať tri body a skúsiť sa dotiahnuť na tretie miesto, čo sa nepodarilo. Robili sme hlúpe chyby, ktoré sme doteraz nerobili. Mali sme ľahké straty, tým pádom mali domáci veľa protiútokov. Museli sme veľa behať naspäť. My sami sme si prehrali tento zápas. Podbrezová nás v ničom neprekvapila, nič extra nerobila, my sme však robili úplne hlúpe chyby,“ lamentoval po prehre kapitán D. Stredy Christián Herc, ktorého mrzel moment, po ktorom strelil súper gól na 2:0. Opísal ho nasledovne: „Chcel som byť na lopte prvý a snažil som sa ju odkopnúť, no bol tam hráč Podbrezovej a dal na 2:0. Nevadí, musíme dať všetci hlavy hore a ideme ďalej.“