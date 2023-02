Podbrezová remizovala s Michalovcami 2:2

Fortuna liga - 21. kolo:



FK Železiarne Podbrezová – MFK Zemplín Michalovce 2:2 (1:2)



Góly: 25. Bartoš, 80. Pavúk (z 11m) - 16. Issa, 32. Kanu. ŽK: Ceklič, Száraz, Ranko (všetci Michalovce), ČK: 42. Marcin za hrubý faul (Michalovce). Rozhodovali: Ruc - Ferenc, Vitko, 654 divákov.



Podbrezová: Ludha - Bartoš, Bakaľa, Grešák - Talakov (46. Sangare), Paraj (46. Pavúk), Faško (66. Horvát), Bariš, Ďatko (84. Špyrka) - Kuzma, Kabongo (46. Kukoľ)



Michalovce: Száraz - Vaško, Kotula, Marjanovič, Volanakis, Ceklič (87. Magda) - Marcin, Njie, Slebodník (76. Qose) - Kanu (46. Kanu), Issa (66. Peňa)

Podbrezová 24. februára (TASR) - Futbalisti Podbrezovej remizovali v piatkovom zápase 21. kola Fortuna ligy s MFK Zemplín Michalovce 2:2 a bodovali tak v piatom dueli v sérii. Zemplínčania ani do tretice na jar nevyhrali a skomplikovali si boj o prvú šestku v tabuľke. Na šiestu Žilinu strácajú tri body, no tá má, rovnako ako siedma Bystrica, zápas k dobru.V prvom polčase mali viac šancí domáci, ale do vedenia išli hostia po prihrávke Marcina z pravej strany, prízemná lopta putovala na zadnú žrď, kde bol nepokrytý Issa. Železiari vyrovnali zásluhou Bartoša, ktorý si nabehol na loptu v strede šestnástky a poslal ju medzi žrde. Lenže potom spravil fatálnu chybu brankár Ludha, prihrávku mu vystihol číhajúci Kanu a bolo 1:2. Michalovčania prišli pred polčasom po prísnej červenej karte o Marcina za hrubší faul v strede ihriska a v druhom dejstve sa v oslabení dobre bránili, no VAR pripravil domácim prekvapivú penaltu, ktorú premenil Pavúk a zariadil tak remízu. V nadstavenom čase totiž kapitán hostí Kotula nevyužil obrovskú šancu voľný v šestnástke.