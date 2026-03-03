< sekcia Šport
Podbrezová vo štvrťfinále vyradila obhajcu Spartak Trnava
Spartak si nenapravil chuť po prehrách s Podbrezovou (0:5) a Slovanom Bratislava (0:4).
Autor TASR
Podbrezová 3. marca (TASR) - Futbalisti FK Železiarne Podbrezová vyradili vo štvrťfinále Slovenského pohára Slovnaft Cupu obhajcu trofeje FC Spartak Trnava. „Železiari“ nadviazali na vynikajúcu formu na začiatku jari a víťaza troch z uplynulých štyroch ročníkov zdolali presvedčivo 4:1. Proti rovnakému súperovi triumfovali aj pred 11 dňami v stretnutí Niké ligy na Štadióne Antona Malatinského vysoko 5:0.
Spartak si nenapravil chuť po prehrách s Podbrezovou (0:5) a Slovanom Bratislava (0:4). Hostia pritom na strednom Slovensku viedli po vlastnom góle Jakuba Luku, no Roland Galčík vyrovnal ešte pred uplynutím polhodiny hry. Po zmene strán nasmeroval za postupom Podbrezovčanov obranca Peter Kováčik, ktorý sa strelecky presadil vo štvrtom súťažnom vystúpení za sebou. Dvojgólový rozdiel zabezpečil v 80. minúte Estónec Kevor Palumets a v nadstavenom čase už oslabenú Trnavu o jedného hráča dorazil druhým presným zásahom v dueli Kováčik.
Podbrezová si zahrá medzi štyrmi najlepšími tímami Slovnaft Cupu po ročnej prestávke. Naposledy ju na ceste do finále zastavil v sezóne 2023/24 práve trnavský Spartak. Podbrezová vyhrala na jar už po piaty raz, pričom vo všetkých prípadoch suverénnym spôsobom. Spolu s ligovými triumfmi nad Trenčínom (4:0), Ružomberkom (5:0), Trnavou (5:0) a Prešovom (4:1) má mužstvo trénera Štefana Markulíka v týchto piatich stretnutiach skóre 22:2.
Slovenský pohár - Slovnaft Cup, štvrťfinále:
FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava 4:1 (1:1)
Góly: 51. a 90.+4 Kováčik, 26. Galčík, 80. Palumets - 19. Luka (vlastný). ČK: 90.+1 Škrbo (Trnava) po druhej ŽK
