Podbrezová vyhrala doma nad Slovanom

FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava 2:1 (1:0)



Góly: 7. Pauschek (vlastný), 83. Mrva – 76. Bakaľa. ŽK: Bajo, M. Oravec, Sanusi - Kašia. Rozhodovali: Kráľovič – Kmec, Čajka, 1687 divákov.



Podbrezová: Rehák – Mrva, Marković (73. Bakaľa), M. K. Bartoš – Kováčik, Bajo, Chyla, Sanusi – Galčík (65. M. Oravec), Assinor (88. Okunola), Yirajang (88. Grešák)



Slovan: Hrdina – Pauschek (46. Vojtko), Kašia, Wimmer – Blackman, Bajrić, Tolić (46. Weiss ml.), Zmrhal (87. Sharani) – Barseghjan, D. Strelec, Marcelli (82. Isaac)

Podbrezová 11. mája (TASR) - V 9. kole nadstavbovej časti o titul futbalovej Niké ligy vyhrala Podbrezová doma nad Slovanom Bratislava 2:1 a prelomila sériu deviatich prehier druhým jarným víťazstvom po viac než troch mesiacoch. Majster zaknihoval tretiu prehru v sérii.Domáci išli do vedenia v 7. minúte, keď po centri Kováčika hlavičkoval Assinor do brvna, odkiaľ sa lopta odrazila pred kapitána hostí Pauscheka a ten si ju nešťastne zrazil do vlastnej siete. Majster mohol odpovedať po štvrťhodine Barseghjanom, ktorý vystrelil falšom z vyše dvadsiatich metrov a opečiatkoval ľavú žrď. Do prestávky mohol vyrovnať aj Marcelli, keď sa ocitol sám pred brankárom Dankom, no ten mu ukradol loptu spod nôh a vychytal ho aj po zmene strán opäť zoči - voči. V druhom polčase Slovan bez Pauscheka už s Weissom mladším vyrovnal v 76. minúte, keď loptu poslal pred bránku Blackman a vlastný gól tentoraz zaknihoval striedajúci Bakaľa. Ten si chuť napravil v 83. minúte finálnou hlavičkou na Mrvu, ktorý nekompromisne vypálil z prvej z hranice šestnástky presne k žrdi a rozhodol o výhre domácich.