Podbrezová vyradila Košice v rozstrele a je vo finále play off o KL

semifinále play off v Niké lige o KL:



FC Košice - FK Železiarne Podbrezová 2:2 pp (2:2, 2:1), 4:5 v rozstrele z 11 m



Góly: 15. M. Faško, 16. Niarchos – 33. Yirajang, 58. Kováčik. Rozstrel z 11 m: M. Faško - 1:0, Kováčik - 1:1, Kružliak - 2:1, Juritka - 2:2, Jakubko - 3:2, Galčík - 3:3, Innocenti - 4:3, Koštrna - 4:4, Sovič - nedal, Deml - 4:5. ŽK: Domik, Zsigmund, Magda – Chyla, Paraj, Danko. Rozhodcovia: Dohál - Ferenc, Vitko, 2857 divákov.



Košice: Šípoš – Kružliak, Jakubko, Krivák, Innocenti – Domik (62. Sovič), Zsigmund (62. Bokros), Magda (74. Fabiš) – M. Faško – Čerepkai (91. Jones), Niarchos (74. Miljanič)



Podbrezová: Danko (120. Jurička) – Mielke, Koštrna, Markovič – Kováčik, Š. Faško, Chyla (66. Paraj), Palumets (66. Deml) – Smékal (97. Abate), Štefánik (103. Juritka), Yirajang (97. Galčík)



Košice 20. mája (TASR) - Futbalisti FK Železiarne Podbrezová postúpili do finále play off o Konferenčnú ligu. V utorňajšom stretnutí semifinále zvíťazili v Košiciach 5:4 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa duel skončil 2:2, v predĺžení gól nepadol. O účasť v pohárovej Európe zabojujú v piatok 23. mája o 18.00 h na ihrisku Dunajskej Stredy.Podbrezová v tejto sezóne Niké ligy nezdolala Košice ani raz a na piaty pokus chcela uspieť. Už po štvrhodine hry však prehrávala 0:2. Strelu Giannisa Niarchosa síce Adam Danko ešte vyrazil, ale Michal Faško dostal loptu do siete. O 92 sekúnd neskôr domáci pridali druhý gól zásluhou Niarchosa. „Železiari“ sa však v 33. minúte znížili po výstavnom zakončení Alasanu Yirajanga spoza šestnástky. Po hodine hry sa Yirajang uvoľnil na ľavej strane, poslal prihrávku cez pokutové územie na Petra Kováčika, ktorý vyrovnal na 2:2. Domáci skórovali v nadstavenom čase druhého polčasu vďaka Szilárdovi Bokrosovi. Predchádzal tomu však faul na Kristiána Koštrnu a gól tak neplatil. V predĺžení sa ani jeden z tímov nepresadil a o postupujúcom rozhodol až rozstrel. V ňom zaváhal jedine Miroslav Sovič v piatej sérii. Víťazstvo a obrat Podbrezovej následne spečatil Ondřej Deml.