Podbrezová začala prípravu bez Ludhu, odísť majú aj Ďatko s Kuzmom

Hráčsky káder v prvý deň prípravy:



Adam Danko, Ivan Rehák, Filip Mielke, Matej Oravec, Matej Grešák, Mikuláš Bakaľa, Marek Bartoš, Mahmudu Bajo, René Paraj, Martin Talakov, Muhammed Hydara, Peter Kováčik, Šimon Faško, Patrik Blahút, Roland Galčík, Lekan Okunola, Ridwan Sanusi, Christophe Kabongo, Mark Assinor, Jozef Špyrka, Samuel Ďatko, Marek Kuzma, Musa Jatta (skúška), Oleksandr Lovyňjuk (skúška), Justen Kranthove (skúška), Lukáš Domaniský (skúška), Patrik Lučaník (dorast), Róbert Petruška (dorast), Pavol Kuťka (dorast), Maksym Chiminec (dorast)







Program prípravných zápasov:



Podbrezová – MFK Tatran Liptovský Mikuláš (12.1., UT v časti Skalica)



Turnaj Katovice (14.1.)



Podbrezová – Tatran Prešov (19.1., UT Skalica)



LASK Linz – Podbrezová (26.1. o 15.00)



LASK Linz – Podbrezová (26.1. o 17.00)



Cracovia Krakov – Podbrezová (2.2. o 13.00)



Resovia Rzeszów – Podbrezová (3.2. o 12.00)



Podbrezová (TASR) – Futbalisti FK Železiarne Podbrezová začali vo štvrtok zimnú prípravu pred jarnou časťou Niké ligy 2023/2024 a trénerovi Romanovi Skuhravému sa hlásilo tridsať futbalistov. Počítať už nemôže s brankárom Richardom Ludhom, ktorý prestúpil do českých Teplíc a ani s obrancom Alexom Molčanom, ktorý sa presúva v rámci spolupráce s FK Pohronie do tohto druholigového tímu.Na skúšku prišli do podbrezovského tímu štyria hráči, zo spomínaného Pohronia vysoký zadák Musa Jatta a mladý brankár Lukáš Domaniský, ďalej je to holandský stopér Justen Kranthove z Humenného a ofenzívny hráč Oleksandr Lovyňjuk z treťoligových Podkoníc. Z dorastu sa k A-mužstvu pridali Patrik Lučaník, Róbert Petruška, Pavol Kuťka, Maksym Chiminec a Muhammed Hydara. "uviedol k odchodu bývalého mládežníckeho reprezentačného brankára generálny manažér Podbrezovej Miroslav Poliaček. K ďalším zmenám v kádri ešte dodal:Podbrezovčania už majú vytypované nové posily, niektoré aj zo zahraničia. Realizovať ich prestupy chcú v najbližších dňoch. V prípravnom období čakajú "Železiarov" aj zaujímavé prípravné zápasy, ako napríklad s LASK Linz, či Cracowia Krakov alebo Resovia Rzeszów.prezradil tréner Podbrezovej Roman Skuhravý, ktorý netají, že nielen bez Ludhu, ale i Ďatka, zostáva pre tím hlavným cieľom umiestnenie v prvej šestke tabuľky a účinkovanie v nadstavbovej časti o titul.Kapitánom Podbrezovej zostal Mikuláš Bakaľa, ktorý práve v deň začiatku zimnej prípravy oslavoval narodeninových 23 rokov. Na brífingu pred prvým tréningom v tomto roku povedal: "