Podbrezová začala prípravu s Marcinom i Tatolnom, Yirajang na odchode

Káder FK Železiarne Podbrezová na štarte letnej prípravy:



Brankári: Adam Danko, Ivan Rehák, Matej Jurička



Obrancovia: Filip Mielke, Matej Oravec, Jakub Luka, Matej Grešák, Alex Markovič, René Paraj, Kristián Koštrna, Alex Lajčiak, Sana Jobe



Stredopoliari: Ondřej Deml, Kevor Palumets, Vincent Chyla, Sanna Jobe, Andrij Havrylenko, Šimon Faško, Arin Lerint, Matúš Marcin, Séverin Tatolna, Samuel Štefánik, Mohammed Sallah, Samuel Šubert



Útočníci: Roland Galčík, Daniel Smékal, Alasana Yirajang, Mohammed Dumbuya, Andy Masaryk, Lionel Abate



Podbrezová 12. júna (TASR) - Futbalisti FK Železiarne Podbrezová odštartovali vo štvrtok letnú prípravu na novú sezónu. Šiesty tím uplynulej sezóny Niké ligy ju začne v domácich podmienkach, následne ho čaká sústredenie v Poľsku.Vedeniu klubu sa podarilo pred štartom nového ročníka angažovať niekoľko zaujímavých posíl. Už dávnejšie bol avizovaný príchod skúseného Matúša Marcina po vypršaní jeho zmluvy s Michalovcami. Do mužstva sa vracia brankár Ivan Rehák, ktorému sa skončilo hosťovanie v Banskej Bystrici. Z Pohronia prichádzajú Andy Masaryk a Arin Lerint, z dorastu zamierili do A-tímu Alex Lajčiak a Samuel Šubert. Novou posilou je Séverin Tatolna, reprezentant Stredoafrickej republiky doteraz pôsobil v Humennom. „,“ povedal pre facebookovú stránku „železiarov“ generálny manažér Miroslav Poliaček a dodal, že klub má rozrobený ešte príchod jedného útočníka a jedného podhrotového hráča.Naopak, mužstvo opustili brankár Pavol Bajza (prestup) a útočník Peter Juritka (hosťovanie), ktorí zamierili do Prešova. Stredopoliar Adrián Slávik prestúpil do Ružomberka. Napriek mediálnym šumom naďalej zostáva v tíme obranca Kristián Koštrna. „,“ informoval Poliaček. V klube však bude podľa všetkého končiť gambijský útočník Alasana Yirajang. „,“ prezradil generálny manažér klubu. Na štarte prípravy ešte chýbali obrancovia Matej Oravec a Matej Grešák, ktorí majú dlhodobé zdravotné problémy.V realizačnom tíme Podbrezovej nenastali žiadne zmeny. Hlavný tréner Štefan Markulík však nie je na začiatku prípravy s tímom, keďže posilnil realizačný tím slovenskej „dvadsaťjednotky“ na domácom európskom šampionáte. Tréningy tak v súčasnosti vedie asistent Vladimír Cifranič. „,“ uviedol Cifranič.V nadchádzajúcej sezóne sa chce tím opäť popasovať o hornú šestku, respektíve pridať aj niečo navyše. „,“ povedal stredopoliar René Paraj.