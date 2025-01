Podbrezová začala prípravu s obrancom Lukom a bez Ďatka a Depetrisa

zmeny v hráčskom kádri:



Podbrezová 3. januára (TASR) - Futbalisti FK Železiarne Podbrezová začali piatkovým tréningom zimnú prípravu pred jarnou časťou Niké ligy s troma novými posilami i so zmenou v realizačnom kádri. Ďalším asistentom hlavného trénera Štefana Markulíka sa stal Peter Tomko, ktorého trénerská kariéra je spätá s Ružomberkom. Odtiaľ prichádza aj nová posila Jakub Luka.Stále iba 21-ročný robustný stopér preukazoval svoj potenciál aj v mládežníckych reprezentáciách Slovenska. V kategórii U19 si zahral na domácom európskom šampionáte a bol členom tímu na MS do 20 rokov v Argentíne. Posledný rok hral v rámci hosťovania za estónsky tím Nomme United najvyššiu tamojšiu súťaž, ktorá sa skončila v polovici novembra. S Podbrezovčanmi podpísal tri a polročný kontrakt." uviedol pre TASR na úvodnom piatkovom zraze v Podbrezovej Jakub Luka, pričom prezradil, že niektorých hráčov kabíne dobre pozná:Z druholigového partnerského Pohronia prichádza k "železiarom" 24-ročný ukrajinský stredopoliar Andrij Havrylenko. Odchovanec klubu Metalurg Záporožie bol pevnou súčasťou základnej zostavy tímu zo Žiaru nad Hronom. Z Pohronia sa do Podbrezovej vracia mladý brankár Matej Jurička, pričom odchytal až štrnásť stretnutí 2. ligy. Opačným smerom mieria brankár Lukáš Domaniský, stredopoliar Martin Talakov a končí sa aj hosťovanie Samuela Ďatka zo Žiliny, ktorý sa vracia pod Dubeň. Pokračovať nebude v Podbrezovej ani skúsený útočník David Depetris, ktorý dostal od klubu povolenie hľadať si nové angažmán. "prezradil generálny manažér Podbrezovej Miroslav Poliaček.Podbrezovčania v rámci zimnej prípravy odohrajú šesť stretnutí a absolvujú aj sústredenie v Česku, v rámci ktorého si odbehnú do spomínanej Prahy. "" vyjadril sa pre TASR tréner Podbrezovej Štefan Markulík.Realizačný tím opúšťa z osobných dôvodov Lukáš Ďuriška. Ďalší členovia pokračujú, čiže aj asistent trénera Vladimír Cifranič a tréner brankárov Miroslav Seman.