Podbrezová zdolala Pohronie, Skalica nestačila na ostravské „béčko“

Neúspešná bola Skalica, ktorá prehrala v Ostrave s „béčkom“ Baníka vysoko 1:5.

Bratislava 30. januára (TASR) - Futbalisti Podbrezovej vyhrali v piatkovom prípravnom stretnutí nad Pohroním 1:0. Neúspešná bola Skalica, ktorá prehrala v Ostrave s „béčkom“ Baníka vysoko 1:5.



Niké liga - príprava:

FC Baník Ostrava B - MFK Skalica 5:1 (1:0)

Góly: 52. a 64. Škrkoň, 23. Drozd, 60. Jaron (z 11 m), 76. Laine - 62. Smejkal



FK Železiarne Podbrezová - FK Pohronie 1:0 (1:0)

Gól: 25. Řehák
