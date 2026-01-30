< sekcia Šport
Podbrezová zdolala Pohronie, Skalica nestačila na ostravské „béčko“
Neúspešná bola Skalica, ktorá prehrala v Ostrave s „béčkom“ Baníka vysoko 1:5.
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Futbalisti Podbrezovej vyhrali v piatkovom prípravnom stretnutí nad Pohroním 1:0. Neúspešná bola Skalica, ktorá prehrala v Ostrave s „béčkom“ Baníka vysoko 1:5.
Niké liga - príprava:
FC Baník Ostrava B - MFK Skalica 5:1 (1:0)
Góly: 52. a 64. Škrkoň, 23. Drozd, 60. Jaron (z 11 m), 76. Laine - 62. Smejkal
FK Železiarne Podbrezová - FK Pohronie 1:0 (1:0)
Gól: 25. Řehák
