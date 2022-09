Podbrezová zdolala v 11. kole Fortuna ligy Trenčín 2:0

FK Železiarne Podbrezová – AS Trenčín 2:0 (2:0)



Góly: 7. Paraj, 33. Kuzma. Rozhodovali: Dzivjak – Štofik, Roszbeck, ŽK: Paraj, Pavúk – Soares, Pires, Bainović, 1722 divákov



Podbrezová: Ludha – Kukoľ (71. Bariš), M. Bartoš, Godál, Grešák – Paraj, Bakaľa – Cobnan (69. Grendel), Ďatko (90+2 Šikula), Vasiľ (46. Pavúk) – Kuzma (90+2 Horvát)



Trenčín: Vozinha – Mičuda (46. Demitra), Stojsavljevič, Pires, Kozlovský – D. Hollý (61. Letenay), Lavrinčík (83. Kupusović), Gajdoš (46. Ibrahim) – Kmeť, Bainović, Soares (83. Witan)



Podbrezová 17. septembra (TASR) - Futbalisti FK Železiarne Podbrezová sú vo Fortuna lige ako jediní naďalej bez prehry. V sobotu zdolali v dueli 11. kola doma AS Trenčín 2:0. V priebežnej tabuľke sa pred nedeľným šlágrom kola Trnava – Slovan dostali na druhú priečku, keď na lídra a úradujúceho majstra z Bratislavy strácajú iba dva body.Domáci išli do vedenia v siedmej minúte, Keď si Kuzmovu strelu zrazil Paraj, dobre sa zorientoval v šestnástke a parádne vystrelil pod brvno. Trenčanom sa potom z dvoch dobrých situácií nepodarilo vyrovnať a opäť inkasovali. Po strele Kuzmu do žrde sa napokon ujal center Kukoľa z pravej strany šestnástky na ľavú, kde dobre operoval Kuzma a zvýšil na 2:0. Pred prestávkou ešte rozhodca Dzivjak neposúdil zákrok Godála v pokutovom území na Hollého ako nedovolený. V druhom polčase už šancí ubudlo a stav sa nezmenil.