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Podbrezová zdolala v generálke L. Mikuláš

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Ilustračné foto. Foto: TASR – Jakub Kotian

V ďalšom sobotňajšom prípravnom stretnutí hráči Ružomberka prehrali v rakúskom Hellmonsödte s českým tímom FK Teplice 0:3.

Autor TASR
Bratislava 18. júla (TASR) - Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zvíťazili v generálke na novú sezónu Niké ligy nad druholigovým Tatranom Liptovský Mikuláš 3:2. Dva góly domácich strelil Radek Šiler. V ďalšom sobotňajšom prípravnom stretnutí hráči Ružomberka prehrali v rakúskom Hellmonsödte s českým tímom FK Teplice 0:3.



prípravné zápasy:

MFK Ružomberok – FK Teplice 0:3 (0:1)

Góly: 39. Riznič, 50. Pulkrab, 64. Krejčí



FK Železiarne Podbrezová – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:2 (1:2)

Góly: 24. a 85. Šiler, 83. Chiminec - 20. Daneji, 39. Gladiš
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