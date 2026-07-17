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Podbrezová získala gambijského mládežníckeho reprezentanta Saidyho
Saidy je mládežnícky reprezentant Gambie. Futbalovo vyrastal v kluboch Wagadu FC, Medical FC a Bombada FC.
Autor TASR
Podbrezová 17. júla (TASR) - Novou posilou FK Železiarne Podbrezová sa stal gambijský futbalista Saibo Saidy. Dvadsaťročný ľavý obranca prestúpil do klubu z fínskeho Mikkelin Palloilijat.
Saidy je mládežnícky reprezentant Gambie. Futbalovo vyrastal v kluboch Wagadu FC, Medical FC a Bombada FC. V jarnej časti druhej najvyššej fínskej súťaže nastúpil za Mikkelin Palloilijat v desiatich stretnutiach a strelil štyri góly.
„Ide o rýchlostne veľmi dobre pripraveného ľavonohého hráča, ktorý môže nastupovať aj na poste ľavého stopéra či ľavého wingbeka. Myslím si, že má veľký potenciál. Za krátky čas v Európe sa dokázal presadzovať vo Fínsku aj gólovo, preto verím, že jeho progres bude pokračovať a stane sa pevnou súčasťou nášho tímu,“ uviedol generálny manažér Miroslav Poliaček pre oficiálnu klubovú stránku.
Saidy je mládežnícky reprezentant Gambie. Futbalovo vyrastal v kluboch Wagadu FC, Medical FC a Bombada FC. V jarnej časti druhej najvyššej fínskej súťaže nastúpil za Mikkelin Palloilijat v desiatich stretnutiach a strelil štyri góly.
„Ide o rýchlostne veľmi dobre pripraveného ľavonohého hráča, ktorý môže nastupovať aj na poste ľavého stopéra či ľavého wingbeka. Myslím si, že má veľký potenciál. Za krátky čas v Európe sa dokázal presadzovať vo Fínsku aj gólovo, preto verím, že jeho progres bude pokračovať a stane sa pevnou súčasťou nášho tímu,“ uviedol generálny manažér Miroslav Poliaček pre oficiálnu klubovú stránku.