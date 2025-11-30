Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Podbrezová zvíťazila nad MŠK Žilina 2:0 v 16. kole - sumár

Na snímke zľava v popredí v súboji o loptu Dávid Ďuriš (Žilina) a Kristián Koštrna (Podbrezová) v zápase 12. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 26. októbra 2024 v Žiline. Foto: FOTO TASR - Daniel Stehlík

Futbalisti MŠK Žilina už nie sú lídrom Niké ligy.

Autor TASR
Podbrezová 30. novembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina už nie sú lídrom Niké ligy. V nedeľnom dueli 16. kola prehrali na pôde FK Železiarne Podbrezová 0:2 a v tabuľke zaostávajú o dva body za Slovanom Bratislava, ktorý doma zdolal Michalovce 3:2 a navyše má zápas k dobru. „Železiari“ sa posunuli na šiestu priečku.

V Podbrezovej boli mierne aktívnejší domáci hráči, ale v priebehu prvého polčasu sa presadiť nedokázali. Skóre napokon otvoril po zmene strán český útočník Radek Šiler a vzápätí zvýšil kapitán Samuel Štefánik. Hostia na dva rýchle góly odpovedať nedokázali, a tak sa zo zisku troch bodov tešila Podbrezová.

Niké liga - 16. kolo:

FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina 2:0 (0:0)

Góly: 48. Šiler, 52. Štefánik. Rozhodovali: Kružliak - Straka, Hrebeňár, ŽK: Chyla, Palumets, Paraj - Káčer.

Podbrezová: Jurička - Markovic, Luka, Mielke - Kováčik, Chyla (66. Paraj), Štefánik (89. Dumbuya), Palumets - Kujabi (66. Gavrylenko), Šiler (90.+1 Řehák), Deml (90.+1 Sallah)
Žilina: Belko - Minárik, Kaša, Narimanidze - Kopásek, Káčer (72. Škvarka), Adang, Bari (72. Hranica) - Faško (81. Kóša), Roginič (81. Prokop), Ďatko (57. Iľko)
