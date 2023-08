Podbrezovčania hovoria o veľkej smole, Trenčania šli za šťastím

Podbrezová 27. augusta (TASR) – Futbalisti Podbrezovej mali v sobotňajšom 5. kole najvyššej slovenskej súťaže na dosah štvrté víťazstvo. Doma viedli nad Trenčínom 2:1 ešte v nadstavenej tretej minúte, no napokon o tri body prišli. Hosťom totiž dovolili zahrávať priveľa štandardiek a to sa im vypomstilo. O vyrovnávajúci gól na 2:2 sa postaral nešťastným vlastným gólom Marek Kristián Bartoš.



Po zápase neskrýval smútok a novinárom povedal: "Je to veľká škoda, že sme duel nedotiahli do víťazného konca. Bol tam roh, vznikla skrumáž, prišiel súboj a lopta mi nešťastne padla na bedro alebo na stehno a odrazilo sa to do bránky. Ja som s tým v podstate už nemal čo robiť. Tento zápas sme mali tretím gólom uzavrieť už skôr, mali sme na to šance. Mrzí ma koniec, že to nevieme v nadstavenej štvrtej minúte uskákať. Ponúkli sme Trenčínu veľa štandardných situácii, ako keby sme si ten gól pýtali."



Podbrezovčania síce prehrávali v prvom polčase 0:1, ale do prestávky vyrovnali a na začiatku druhého polčasu privodili i obrat gólom na 2:1. Tesné vedenie po nepremenených šanciach nenavýšili, aj preto za to v samom závere pykali. "Prvých päť minút sme sa dostávali do zápasu, potom sme boli lepší, ale inkasovali sme po chybe gól. Našťastie sa nám podarilo rýchlo vyrovnať. Do druhého polčasu sme vstúpili dobre, išli sme do vedenia, ale boli sme potrestaní za množstvo nevyužitých šancí a inkasovali sme v nadstavenom čase nešťastný gól. Brzdili sme tam hráčov, vznikla skrumáž, lopta preletela a bol to napokon vlastný gól. Smolný moment. Musíme viac pracovať na efektivite, lebo v tomto zápase sa nám to vypomstilo a môže sa tak udiať i vo zvyšku sezóny, ak nebudeme premieňať šance," hodnotil duel podbrezovský stredopoliar Peter Kováčik, ktorý vyrovnal hlavičkou stav na 1:1. Gólovo sa mu darí, so štyrmi presnými zásahmi je najlepším strelcom mužstva, avšak po remíze s Trenčínom spokojný so svojím výkonom nebol: "Mal som tam veľa zbytočných strát. Aj prvý inkasovaný gól vznikol po mojej chybe. Musím sa z toho poučiť, vlastnými chybami sme dostali súpera na koňa a z toho sme inkasovali aj na 2:2. Mohlo to byť z mojej strany lepšie, nie som so sebou spokojný. Vyhrávame doma 2:1 a taký zápas by sme mali udržať. Mohli sme mať 12 bodov, teraz máme desať a tie dva body môžu i nemusia chýbať do konca sezóny."



Tréneri oboch tímov hodnotili sobotňajší duel v Podbrezovej ako vysoko kvalitný. Hráči s nimi taktiež mohli iba súhlasiť. Tvrdil to aj trenčiansky kapitán Damián Bariš: "Myslím si, že diváci videli kvalitný ligový zápas. Na to, že sme prehrávali v druhom polčase dosť dlhý čas, tak sme išli za gólom a napokon sme ho dali. Chceli sme vyhrať, ale berieme aj remízu. Išli sme do vedenia, no súper rýchlo uderil z nečakaného centru. Na to sme potom dlhú dobu nedokázali zareagovať. Možno niekto povie, že sme mali v závere v nadstavenom čase šťastie, no my sme si za tým gólom išli v druhom polčase až do samého konca. Boli sme dobre motivovaní a to sa nám vrátilo."



Rohové kopy zahrával Matúš Kmeť a práve po nich sa Trenčanom podarilo streliť dva góly. Ukázali, že štandardné situácie vedia zvládnuť. "Myslím si, že to bol výborný zápas pre divákov. Zo začiatku taktický, Podbrezová dobre držala loptu. Neboli sme my dominantným tímom, avšak mali sme výborné protiútoky, hrozili sme z nich. Remíza je z pohľadu celého priebehu stretnutia zaslúžená. Neopustili sme sa na duchu, hrali sme do konca a prišla odmena. Dali sme síce iba góly zo štandardiek po rohových kopoch, no mali sme šance aj z hry. Bohužiaľ nám to nepadlo z hry, ale sme i takto šťastní," prezradil pre TASR 23-ročný trenčiansky krídelník, pričom neskrýval spokojnosť pri pohľade na tabuľku, v ktorej figuruje jeho tím na treťom mieste s rovnakým počtom bodov ako druhá Podbrezová a so stratou dvoch bodov na vedúcu Žilinu. "Pohľad na tabuľku nás teší. Máme dobré body, ale stále sme iba na začiatku. Pred nami je dlhá sezóna, nepoľavujeme, chceme stále viac," poznamenal.