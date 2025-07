Podbrezovčania snívajú o pohárovej Európe, stále cítia krivdu

Príchody hráčov: Ivan Rehák – návrat z hosťovania, Branislav Niňaj - prestup z ACS Sepsi, Taras Bondarenko - prestup z AS Trenčín, Ousman Kujabi - prestup z FK Pohronie, Mohammed Sallah - prestup z Team Rhino FC, Severin Tatolna - prestup z FK Humenné, Davit Hakobyan - prestup z BKMA Jerevan, Alin Lerint - prestup z FK Pohronie, Matúš Marcin - prestup z MFK Zemplín Michalovce, Muhammed Dumbuya - prestup z Kanifing East FC, Radek Šiler - prestup z AC Sparta Praha



Odchody hráčov: Alasana Yirajang - prestup do ŠK Slovan Bratislava, Kristián Koštrna - prestup do FC Spartak Trnava, Pavol Bajza - prestup do FC Tatran Prešov, Peter Juritka – hosťovanie v FC Tatran Prešov, Andy Masaryk – hosťovanie v FC Tatran Prešov, Adam Danko - prestup do Kolding IF Fodbold, Adrián Slávik - prestup do MFK Ružomberok, Peter Kováčik – návrat z hosťovania do Como FC, Sanna Jobe - hosťovanie v FK Pohronie, Samuel Greško - hosťovanie v FK Pohronie, Lionel Abate - hosťovanie v OFK Lehota pod Vtáčnikom, Matej Oravec – po zranení, Matej Grešák – ukončenie kariéry







Káder:



Brankári: Ivan Rehák, Matej Jurička



Obrancovia: Filip Mielke, Branislav Niňaj, Taras Bondarenko, Jakub Luka, Alex Marković, René Paraj



Stredopoliari: Ondřej Deml, Kevor Palumets, Vincent Chyla, Ousman Kujabi, Andrii Havrylenko, Šimon Faško, Mohammed Sallah, Severin Tatolna, Davit Hakobyan, Alin Lerint, Samuel Štefánik, Matúš Marcin, Samuel Šubert



Útočníci: Roland Galčík, Daniel Smékal, Muhammed Dumbuya, Radek Šiler









Podbrezová 23. júla (TASR) - Futbalisti Podbrezovej vstupujú do novej sezóny 2025/2026 so značne pozmeneným kádrom a s ambíciou opäť hrať nadstavbovú časť o titul, čiže umiestniť sa po základnej časti do šiesteho miesta. Z mužstva odišlo až 13 hráčov a nateraz doň prišlo jedenásť nových.Vedenie klubu deklaruje, že tím je kvalitnejší, konkurencieschopnejší a odchádzajúcich kľúčových futbalistov sa podarilo nahradiť.“ uviedol na stredajšej tlačovej konferencii generálny manažér FK Železiarne Podbrezová Miroslav Poliaček.Podbrezovčania v rámci letnej prípravy odohrali osem prípravných zápasov s bilanciou tri víťazstvá, jedna remíza a štyri prehry.“ povedal tréner Podbrezovej Štefan Markulík a vyjadril sa aj k značnej obmene kádra:Novým kapitánom mužstva sa stal stredopoliar Samuel Štefaník. Na stredajšej tlačovej konferencii nielen k tejto úlohe uviedol: „Podbrezová odohrá prvý ligový zápas v nedeľu doma proti Košiciam, ktoré sa dostali do pohárovej Európy na základe hlasovania a rozhodnutia Únie ligových klubov po vyradení Dunajskej Stredy. Na Horehroní stále cítia krivdu, pretože finále baráže o postup do Konferenčnej ligy UEFA hrali s Dunajskostredčanmi práve Železiari.,“ zdôraznil Miroslav Poliaček.