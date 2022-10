Podbrezovú a Žilinu vyradili v Slovenskom pohári druholigisti

4. kolo SP - Slovnaft Cupu:



FC ŠTK 1914 Šamorín - MŠK Žilina 2:1 (0:0)



FK Brezno - MŠK Púchov 1:3 (0:2)



Slavoj Trebišov - AS Trenčín 0:4 (0:1)



TJ Jednota Bánová - OK Častkovce 2:1 (2:0)



1. FC Tatran Prešov - FK Železiarne Podbrezová 1:0 (1:0), ČK: 73. Oravec (Podbrezová)



Lokomotíva Devínska Nová Ves - MFK Ružomberok 0:3 (0:1)

Bratislava 19. októbra (TASR) - Futbalisti Podbrezovej sa rozlúčili s účinkovaním v Slovenskom pohári 2022/2023 už v 4. kole. Štvrtý tím fortunaligovej tabuľky prekvapujúco nestačil na druholigový Tatran Prešov, ktorému podľahol na jeho trávniku 0:1. Vypadla aj Žilina, ktorá prehrala v stredajšom dueli Slovnaft Cupu na ihrisku druholigového Šamorína 1:2.O víťazstve lídra II. ligy Prešova v jeho prechodnom azyle v Ličartovciach rozhodol gól Martina Pribulu z 23. minúty. Podbrezová hrala od 73. minúty bez vylúčeného Mateja Oravca, ktorý dostal priamu červenú kartu za faul na unikajúceho Dragana Andriča.O ďalšie prekvapenie sa postaral FC ŠTK 1914 Šamorín, ktorý vyradil Žilinu. Hostia síce dokázali na úvodný zásah Mátého Szolgaia zo 65. minúty odpovedať už o tri minúty neskôr zásluhou Dávida Ďuriša, no v 84. minúte zasadil MŠK rozhodujúci úder domáci Bálint Csóka. Z fortunaligistov uspel v stredu Trenčín, ktorý vyhral na ihrisku Trebišova jasne 4:0. V drese AS sa hetrikom zaskvel Nigérijčan Chinonso Emeka, ktorý prišiel na ihrisko v 60. minúte a tri góly strelil v priebehu 83. až 89. minúty. Do ďalšej fázy prešiel aj Ružomberok po výhre nad Lokomotívou Devínska Nová Ves 3:0.