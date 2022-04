Podkonického míting z Yoganom pomohol, Ceman: TS nemalo byť

Bratislava 16. apríla (TASR) - S odlišnými pocitmi hodnotili piaty semifinálový zápas Kaufland play off Tipos extraligy tréneri Slovana Bratislava a HC Košice. Domáci kormidelník Andrej Podkonický hovoril o zaslúženom víťazstve napriek trápeniu v koncovke, trénera HC Košice Dana Cemana sklamalo rozhodnutie, ktoré ovplyvnilo konečný výsledok. O víťazstve "belasých" 3:2 rozhodol Andrew Yogan z trestného strieľania, ktoré vzbudilo vášne na strane hostí.



Košičania v priebehu 2. tretiny otočili z 0:1 na 2:1, no v tretej časti prišli o tesný náskok. Postaral sa o to Yogan, ktorý najskôr vyrovnal a v 55. minúte prekonal košického brankára Dominika Riečického z trestného strieľania. Rozhodcovia ho nariadili po zákroku košického obrancu Eduarda Šedivého na unikajúceho Yogana. "Bol to veľký boj a výborný zápas. Je škoda, že zlé rozhodnutie ovplyvnilo tento zápas. Určite to nemalo byť trestné strieľanie. Myslím si, že to bol rýchlostný súboj o puk, po ktorom malo byť sotva obyčajné vylúčenie, nie to ešte trestné strieľanie. Je to smutné, lebo inak to bol naozaj parádny hokej. Bol to skôr brankársky zápas," uviedol Ceman pre RTVS.



Podľa oficiálneho zápisu mali domáci slovanisti streleckú prevahu (36:29), ktorá bola najvýraznejšia v 2. tretine (10:4). Dôležité tretie víťazstvo a náskok 3:2 v sérii im zariadil Yogan, ktorý sa podieľal na všetkých troch góloch svojho tímu. Druhý a tretí strelil, na prvý prihral a príkladne naložil s kritikou po dvojzápase v Košiciach. Druhý duel v Steel aréne nedohral. "Nerád to robím, keď musím niekoho posadiť, ale mal vtedy slabší zápas. Dnes (piatok-pozn.) som s ním mal míting a povedal som mu, čo od neho potrebujem. Som rád, za takýto jeho výkon. Potvrdil ním, že je to hráč, ktorý prišiel dávať góly," poznamenal Podkonický, podľa ktorého bolo víťazstvo Slovana zaslúžené. "Celý zápas sme boli lepší. Nedarí sa nám však strieľať góly. Napriek tomu, že sme mali tlak, netriafali sme do bránky. Konečne sme však dali gól ako prví," pripomenul Podkonický. Počas zápasu odstúpil útočník "belasých" Marcel Haščák. "Má zranenie, ale neviem, aké vážne. Skúsil hrať, ale nešlo to. Teraz máme jeden deň voľna, v nedeľu hráme znovu a uvidíme ako to s ním dopadne," povedal Podkonický.