Podkonický bol nespokojný s 3. tretinou, výkon Nitry poznačila viróza

Bratislava 22. apríla (TASR) - Úvod finálovej série play off extraligy vyšiel lepšie hokejistom Slovana Bratislava, ktorí si poradili v prvom zápase s Nitrou 6:4. V ofenzívne ladenom stretnutí viedol víťaz základnej časti po druhej tretine aj zásluhou dvoch gólov Andrewa Yogana už 5:2, hostia však dvoma presnými zásahmi Samuela Bučeka dokázali znížiť na rozdiel jedného gólu a urobili zo zápasu ešte drámu. Domáci si napokon výhru vo vypredanej hale postrážili, v závere ju spečatil do prázdnej bránky Samuel Takáč.



"Mali sme dobrý začiatok, po prvých striedaniach sme sa dostali do tempa. Prvé tri góly boli celkom náhodné. Myslím si, že druhú tretinu sme hrali veľmi dobre, vytvorili sme si šance a vypracovali si náskok 5:2. V tretej tretine sme však dostali gól a Nitra sa dostala na koňa. Nemôžeme sa nám stať, že inkasujeme a prestaneme hrať 5-6 minút. Som veľmi rád, že sme to v závere ubojovali a podarilo nám vyhrať. S treťou tretinou však nie sme spokojní," hodnotil duel tréner Slovana Andrej Podkonický.



Nitrania sa vyvarovali trestov, nemali ani jedného vylúčeného hráča. Ich obrana však pôsobila priepustne. "Neodohrali sme zlý zápas. Slovanu sme boli viac ako vyrovnaný súper. Dostávame však veľa gólov, dnes sme dostali aj pár zbytočných. Mužstvo predviedlo výborný záver, škoda, že nám nezostali sily uhrať to na remízu. Klobúk dolu pred hráčmi, hrali najlepšie, ako vedeli, žiaľ, nestačilo to na víťazstvo," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii asistent trénera Nitry Dušan Milo, ktorého mrzí šesť inkasovaných gólov: "Slovan hral jednoducho, dostával puk veľmi ľahko za našich bekov. Hral doma tak, ako sa má, my sme sa s tým mali lepšie vysporiadať. Teoreticky by sme sa mali z prehry poučiť, uvidíme, či to tak aj bude v praxi."



Výkon hostí poznačila viróza, ktorá pred začiatkom finále výrazne zasiahla nitriansku šatňu. Ochorelo vyše tucet hráčov, väčšina sa však stihla dať dokopy tak, aby mohla nastúpiť. "Včera to vyzeralo horšie ako dnes. Ešte vo štvrtok sme nevedeli, ako to vyskladáme, napokon sme to vyskladali celkom dobre, až na jedného hráča. Ani ja som sa osobne v tretej tretine necítil dobre. Nechceme sa ale na to vyhovárať. Keď príde adrenalín, človek na to zabudne," vyjadril sa kapitán hostí Branislav Mezei. Vstup do série si aj on predstavoval inak: "Bohužiaľ, v úvode sme mali proti Slovanu príliš veľký rešpekt. Hovorili sme si, že treba hrať svoju hru, no v prvých dvoch tretinách sme to nedokázali. V obrannom pásme sme sa dopustili príliš veľa chýb. Máme z toho poučenie do druhého zápasu."