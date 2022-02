Podkonický po bronze: Craig otočil slovenský hokej naruby

Peking 19. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti uspeli v boji o bronz na ZOH v Pekingu najmä preto, lebo hrali ako tím. To im chýbalo v prvých dvoch zápasoch. Švédov však zdolali 4:0 aj vďaka tomu, že tréner Craig Ramsay naučil hráčov veriť si proti každému. Jeho asistent Andrej Podkonický pre TASR prezradil, že po zápase mu spolu s ďalším kolegom Jánom Pardavým poďakovali.



Zápas mal niekoľko dôležitých fáz, prvá sa odohrala pár minút po jeho začiatku. Švédi hrali presilovú hru, no nepresadili sa. "Hovorili sme si, že by nám pomohlo, keby sme dali prvý gól. V oslabení sme spravili chybu, ale našťastie sme tam neinkasovali. Potom sme dali gól, a odvtedy sme kontrolovali hru. V tretej tretine sme bránili a Švédi nás zatlačili. Vyzeralo, to že máme menej síl, ale chalani to odmakali," povedal Podkonický.



Ihneď po zápase si radosť okrem hráčov vychutnával aj realizačný tím, Podkonický redaktorovi TASR prezradil, čo spolu s druhým asistentom Pardavým povedali hlavnému trénerovi Ramsaymu. "My sme mu poďakovali, že za tú robotu, čo tu predviedol, si to zaslúži. Obrátil slovenský hokej naruby, naučil chalanov veriť si v to, že vieme s každým vyhrať."



Samotný úspech bude rezonovať na Slovensku ešte dlho, Podkonický verí, že bude mať aj osoh: "Je to určite motivácia pre deti a pre ľudí, ktorí robia okolo hokeja. Musíme sa spojiť, nezávidieť si, nie ísť proti sebe. Musíme si zobrať to, čo Craig dával nám trénerom, to čo nás naučil. A tí, čo majú pomáhať športu, by mu naozaj mali začať pomáhať. Hokej robí Slovensku veľkú reklamu, ale podporovať treba všetky športy. Je neskutočné, že sa takej malej krajine podaril takýto úspech."



Oň sa postarali všetci hráči, aj tí, ktorí dostali menej priestoru na ľade. Medzi nimi však vyčnieva Juraj Slafkovský, ktorý v 17-rokoch pobláznil slovenských fanúšikov. "Má pred sebou veľkú kariéru. Želám mu, nech pokračuje v takých výkonoch a nech na sebe maká. Nečakali sme to, že nás takto potiahne, ale ide tomu naproti. Hral neskutočne, hral čo od neho Craig chcel. Už má na mužský hokej. Je silný na puku, dobrý korčuliar. Jediná vec, ktorú nemal úplne top bola, že jeho strela nie je pohotová a rýchla, ale to sa už naučil. Tie góly aké dal... Je to dominantný silový hráč, má ťah na bránu a na turnaji nás prekvapil obrannou činnosťou. To je pre neho veľká vec a môže ho to posunúť úplne inde," dodal Podkonický.