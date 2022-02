Podkonický po triumfe nad Nemeckom: Kontrolovali sme zápas

Na snímke zľava slovenský brankár Patrik Rybár, spoluhráč Miloš Roman a nemecký hokejista David Wolf v kvalifikácii o štvrťfinále Slovensko - Nemecko na ZOH 2022 v Pekingu v utorok 15. februára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke zľava asistent trénera Andrej Podkonický, tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay a asistent trénera Ján Pardavý sa tešia po víťazstve 4:0 v kvalifikácii o štvrťfinále Slovensko - Nemecko na ZOH 2022 v Pekingu v utorok 15. februára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Peking 15. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti zvládli kvalifikačný zápas o štvrťfinále olympijského turnaja v Pekingu najmä vďaka skvelému výkonu v defenzíve. Nebol bez chýb, ale čo prešlo za obranu, to vyriešil veľmi istý brankár Patrik Rybár. Aj vďaka tomu sa Slováci prebojovali po triumfe nad Nemeckom (4:0) po dvanástich rokoch medzi najlepšiu osmičku na ZOH.Zverenci trénera Craiga Ramsayho mali v predchádzajúcich dueloch v skupine od úvodu hernú prevahu proti každému súperovi, no tentokrát sa karta obrátila. Nemci začali lepšie, dobre napádali, no vyložené šance nemali.povedal pre TASR asistent trénera Andrej Podkonický.Slováci potom nedovolili súperovi dostať sa do tlaku ani v zostávajúcich minútach zápasu, svoj dobrý výkon napokon vyjadrili štyrmi gólmi.dodal Podkonický.Rybár sa dostal po prvý raz na turnaji medzi tri žrde v zápase so Švédskom (1:4), po prvej tretine vystriedal Mateja Tomeka. Odchytal aj zápas s Lotyšskom (5:2) a dôveru dostal aj na utorkový kľúčový duel.zhodnotil Ramsayho asistent.Duel s Nemeckom rozhodla aj hra obrancov. Tí slovenskí sa zapájali do ofenzívy, ich hernú vyzretosť demonštrovali prihrávky Kňažka a Gernáta. Ten prvý skvele nabil na gól Krištofovi, druhý zasa predviedol kombinačnú súhru s gólovou bodkou Cehlárika.upozornil Podkonický.Slovenskí hokejisti v boji o semifinále narazia v stredu o 5.10 SEČ v National Indoor Stadium na USA, na oddych tak nemajú ani 24 hodín.dodal Podkonický.