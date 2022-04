Podkonický pred finále: Musíme ísť viac do bránky

Na archívnej snímke vľavo Joona Jääskeläinen a vpravo kapitán tímu Michal Sersen (obaja Slovan) 15. apríla 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 21. apríla (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava majú za sebou náročnú semifinálovú sériu proti Košiciam (4:3 na zápasy), no radostnú emóciu z nej chcú využiť aj vo finále Kaufland play off Tipos extraligy proti Nitre. Po triumfe v predchádzajúcej sérii dostali deň voľna, od štvrtka sa už naplno venovali príprave na boj o zlato.Slovan a Nitra nastúpia proti sebe vo finále po prvý raz v histórii najvyššej súťaže. Bratislavčania túžia získať v poradí svoj deviaty extraligový titul, čím by sa v počte prvenstiev osamostatnili od HC Košice. "," povedal kapitán Slovana Michal Sersen.Slovanisti vstúpili do play off 2022 v pozícii víťaza základnej časti. Preto majú výhodu výhodu prvých domácich zápasov a v prípade potreby aj toho rozhodujúceho. V stredu dostali jeho hráči voľno, od štvrtka sa už pripravovali na prvý piatkový duel. "," dodal Sersen.Slovan zatiaľ v play off na domácom ľade neprehral. Dvakrát na ňom zdolal Prešov a štyrikrát Košice. Ťažil aj z mohutnej podpory desaťtisícového davu na tribúnach. "," povedal Tomáš Zigo, strelec rozhodujúceho gólu v siedmom semifinálovom súboji s Košicami.Bratislavčania však mali v semifinálovej sérii výpadky v zápasoch, dialo sa to najmä po tom, ako Košičania vyrovnali nepriaznivý stav. "Momentum" chceli využiť aj v siedmom zápase, po vyrovnaní na 2:2 chvíľu tlačili Slovan, ale potom sa hra vyrovnala a predĺženie trvalo len 61 sekúnd. "," upozornil Sersen.Tréner Slovana Andrej Podkonický po úspešne zvládnutej dráme s "oceliarmi" uviedol, že oslavy musia počkať. Hráčom dokonca nepovolil ani jedno pivo. Útočník Zigo reagoval: "."Pre Slovan pôjde o jedenástu finálovú účasť a prvú po návrate z KHL. Naposledy sa z titulu tešil v roku 2012. Nitru zdolal v tejto sezóne päťkrát, no tréner Podkonický vie, že táto bilancia nič neznamená: "."