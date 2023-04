Podľa AIU je doping v Keni čoraz lepšie organizovaný

Nairobi 5. apríla (TASR) - Kenským športovcom pomáha pri zakrývaní dopingových prehreškov dômyselná medicínska kamufláž. Uviedla to v utorok Jednotka pre integritu atletiky (AIU). Vyšetrovanie odhalilo podobné sfalšované dokumenty v dvoch nedávnych prípadoch.



Maratónec Betty Wilson Lempus dostal v januári päťročný zákaz činnosti pre doping, Eglaya Nalyanyu v utorok suspendovali na osem rokov. "Nalyanya a Lempus povedali AIU, že dostali intramuskulárne injekcie počas liečby v tej istej kenskej nemocnici a predložili sfalšované lekárske dokumenty na podporu svojich tvrdení," uviedla AIU vo vyhlásení. "V oboch prípadoch vyšetrovanie AIU v spolupráci s Antidopingovou agentúrou Kene (ADAK) zistilo, že dokumenty boli falošné, že uvedení lekári boli fiktívni a že ani jeden športovec nedostal príslušnú injekciu. Sfalšované dokumenty v dvoch prípadoch vykazovali výrazné podobnosti."



AIU tiež uviedla, že je presvedčená, že kenským športovcom pomáha osoba alebo osoby so značnými lekárskymi znalosťami. "Je jasné, že doping v Keni je čoraz lepšie organizovaný a tieto prípady podčiarkujú realitu, že ide o skúsený personál v oblasti medicíny," povedal predseda AIU David Howman. "Je to vážna hrozba pre náš šport," dodal.