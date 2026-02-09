< sekcia Šport
Podľa bývalého šéfa MOV Bacha zimné hry spájajú v neistých časoch
Nemec bol prezidentom MOV 12 rokov, vo funkcii ho vystriedala Kirsty Coventryová.
Autor TASR
Cortina d’Ampezzo 9. februára (TASR) - Bývalý prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach očakáva, že zimné olympijské hry vyšlú dôležitý signál v období rozsiahleho globálneho politického napätia.
Ľudia by podľa neho chceli vidieť, ako športovci bojujú o víťazstvo, potom sa objímajú a stoja spolu. „Všetci túžime po niečom, čo nás spája. Žijeme v historickom okamihu, ktorý je plný agresie, nenávisti a vojny. Olympiáda to niečo, čo teší každého – a ešte viac v časoch, ako sú tieto,“ citovala agentúra DPA čestného prezidenta MOV Bacha.
Nemec bol prezidentom MOV 12 rokov, vo funkcii ho vystriedala Kirsty Coventryová. V nedeľu sa najprv zúčastnil na ženských pretekoch v zjazde, kde Američanka Lindsey Vonnová utrpela zranenie, pri ktorom sa predpokladá zlomenina nohy.
Ľudia by podľa neho chceli vidieť, ako športovci bojujú o víťazstvo, potom sa objímajú a stoja spolu. „Všetci túžime po niečom, čo nás spája. Žijeme v historickom okamihu, ktorý je plný agresie, nenávisti a vojny. Olympiáda to niečo, čo teší každého – a ešte viac v časoch, ako sú tieto,“ citovala agentúra DPA čestného prezidenta MOV Bacha.
Nemec bol prezidentom MOV 12 rokov, vo funkcii ho vystriedala Kirsty Coventryová. V nedeľu sa najprv zúčastnil na ženských pretekoch v zjazde, kde Američanka Lindsey Vonnová utrpela zranenie, pri ktorom sa predpokladá zlomenina nohy.