Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. február 2026Meniny má Zdenko
< sekcia Šport

Podľa bývalého šéfa MOV Bacha zimné hry spájajú v neistých časoch

.
Na snímke bývalý prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach počas tlačovej konferencie v Bratislave vo štvrtok 9. januára 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nemec bol prezidentom MOV 12 rokov, vo funkcii ho vystriedala Kirsty Coventryová.

Autor TASR
Cortina d’Ampezzo 9. februára (TASR) - Bývalý prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach očakáva, že zimné olympijské hry vyšlú dôležitý signál v období rozsiahleho globálneho politického napätia.

Ľudia by podľa neho chceli vidieť, ako športovci bojujú o víťazstvo, potom sa objímajú a stoja spolu. „Všetci túžime po niečom, čo nás spája. Žijeme v historickom okamihu, ktorý je plný agresie, nenávisti a vojny. Olympiáda to niečo, čo teší každého – a ešte viac v časoch, ako sú tieto,“ citovala agentúra DPA čestného prezidenta MOV Bacha.

Nemec bol prezidentom MOV 12 rokov, vo funkcii ho vystriedala Kirsty Coventryová. V nedeľu sa najprv zúčastnil na ženských pretekoch v zjazde, kde Američanka Lindsey Vonnová utrpela zranenie, pri ktorom sa predpokladá zlomenina nohy.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 9. februára

VIDEO: Slovenský dom otvoril brány, Pellegrini: Jeden z najkrajších

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac