Podľa Deschampsa nie je návrat Benzemu žiadna výnimočná udalosť

Paríž 26. mája (TASR) - Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps sa v stredu vyjadril k svojmu rozhodnutiu povolať útočníka Karima Benzemu na majstrovstvá Európy. Tridsaťtriročný útočník Realu Madrid odohral predchádzajúci duel v najcennejšom drese v októbri 2015. V novembri sa zaplietol do škandálu s vydieraním spoluhráča z národného tímu Mathieua Valbuenu.



"Toto nie je žiadna výnimočná udalosť. Zaujíma to ľudí vonku? V poriadku. Ja som rád, že tu je a zdokonaľuje sa s ostatnými. Prišiel do skupiny hráčov, ktorá sa navzájom pozná, a svoje miesto získal rovnakým spôsobom ako ostatní," citovala slová trénera agentúra AFP.



Benzema strelil v 81 reprezentačných zápasoch 27 gólov. Počas absencie prišiel o striebro z ME 2016 a zlato z MS 2018.