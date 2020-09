Podľa Djokoviča sa k jeho novej organizácií PTPA pripoja aj ženy

New York 5. septembra (TASR) – Srbský tenista Novak Djokovič verí, že súčasťou jeho novej Asociácie profesionálnych tenisových hráčov (PTPA) budú aj ženy. Informovala o tom agentúra AFP.



“V poslednom čase sa šírili reči, že PTPA by mala byť výhradne pre mužov a to nie je pravda,“ povedal líder rebríčka ATP. Počas grandslamového turnaja US Open už údajne hovoril s viacerými hráčkami, vrátane Sereny Williamsovej či Sloane Stephensovej, v snahe dostať ich na palubu svojej hráčskej organizácie.



Zámer srbského tenistu vytvoriť novú stavovskú asociáciu sa už predtým nestretol s pochopením jeho kolegov. Proti sa vyslovili napríklad Roger Federer, Rafael Nadal i ďalší členovia hráčskej rady ATP, ktorej súčasťou bol doteraz aj Djokovič. Ten koncom augusta informoval o svojej rezignácii a spoločne s Kanaďanom Vaškom Pospíšilom založili PTPA. Ich cieľom nie je nahradiť ATP, či vytvoriť odbory, no podľa ich slov chcú zjednotiť všetkých hráčov a zvýšiť ich vplyv na dianie v tenise.