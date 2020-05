Podľa Ecclestonea je reálne odjazdiť v tejto sezóne osem veľkých cien

Londýn 3. mája (TASR) - Podľa bývalého lídra F1 Bernieho Ecclestonea je reálne odjazdiť v tejto sezóne aspoň osem veľkých cien. To je minimálny počet pretekov potrebných, aby Medzinárodná automobilová federácia (FIA) oficiálne uznala F1 za seriál majstrovstiev sveta.



Vedenie prestížneho seriálu zo spoločnosti Liberty Media napriek pandémii nového koronavírusu stále ráta s pätnástimi až osemnástimi podujatiami. Ročník by mal odštartovať v júli dvoma pretekmi v rakúskom Spielbergu. V kalendári figurovalo pôvodne 22 VC, ale pre šírenie nákazy museli zrušiť podujatia v Austrálii a Monaku a odložiť súťaže v Bahrajne, Vietname, Číne, Holandsku, Španielsku, Azerbajdžane, Kanade i Belgicku.



"Osem veľkých cien by nemalo byť žiadnym problémom. V Rakúsku už nie sú opatrenia také prísne. Otázne je, či sa niektorým tímom podarí vycestovať z Talianska, či sa odtiaľ podarí vycestovať firme, ktorá dodáva pneumatiky," povedal 89-ročný Brit pre periodikum Sunday Express. Na Red Bull Ringu by sa malo začať 5. júla.