Podľa Frühaufa chýbalo SR dôležité druhé víťazstvo: „Zhorklo nám to“
Minneapolis 3. januára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov nezaskočili favorita a po štvrťfinálovej prehre s Kanadou 1:7 sa rozlúčili s MS v Minnesote. Podľa trénera Petra Frühaufa bolo kľúčové, že Slováci v druhej polovici prvej tretiny neudržali tesné skóre a nenadviazali na výkony zo zápasov s ďalšími favoritmi turnaja Švédmi a USA. „Bol by som však nerád, keby bolo v tomto duchu celkové hodnotenie tohto turnaja,“ pripomenul v rozhovore pre hockeyslovakia.sk.
Kanaďania mali síce od úvodu herne navrch, no defenzíva Slovákov im dokázala čeliť. Platilo to do 14. minúty, keď sa Cole Reschny dôrazne presadil na hranici bránkoviska. Akoby tým „odomkol“ slovenskú defenzívu, ktorá do prvej prestávky inkasovala ešte ďalšie štyri góly. Slovákom nepomohla ani výmena brankárov, keď Michala Prádela nahradil Alan Lenďák. „Nemyslím si, že začiatok zápasu bol taký zlý. Vedeli sme, že Kanaďania budú hroziť, no my to musíme udržať. Porovnám to so zápasom s USA (5:6), v ktorom Američania tiež začali tlačiť, no my sme to dokázali ustáť a vyrovnali sme hru. Dnes nám to však napadalo do bránky. Potom už bolo ťažké zastaviť vlak. V situáciách, keď súper odskočí, sa do hráčov vkradne aj únava z celého turnaja a prípravy naň. Žiaľ, stalo sa to a preto nám to trochu zhorklo,“ konštatoval Frühauf.
Slováci sa presvedčili, že otočiť proti Kanade skóre 0:5 je prakticky nemožné. Favorizovaný zámorský tím hral naďalej sebavedomo, rýchlo vyvážal puky z obranného pásma a snažil sa o ďalšie góly v slovenskej bránke. Stav 1:7 svietil už po 2. tretine, v tretej gól nepadol ani z viacerých slovenských presiloviek. „Chceli sme zvíťaziť, boli sme tak nastavení. Musíme dať kredit súperovi. My sme však nerobili tie veci, ktoré sme robili proti Švédom (2:3) či USA. Tie malé veci rozhodujú zápasy a dnes to bolo vidno. Kanaďania boli lepší. Z našej strany tam bola laxnosť. Keby sme boli dôraznejší pred bránkou či okolo modrej čiary, tak by to možno neskončilo v našej bránky. To sú však už iba dohady. Kanaďania boli dobrí, no tiež nehrajú hokej z iného vesmíru. Strieľali na bránku a boli dôrazní v každej činnosti," zhodnotil obranca Adam Beluško, ktorého vyhlásili spoločne s Prádelom a útočníkom Tomášom Chrenkom (5+3) za jedného z troch najlepších hráčov SR na turnaji. Aj obranca Luka Radivojevič si uvedomoval, kde sa lámal chlieb: „Zápas nám ušiel v prvej tretine. Myslím si, že v druhej sme mohli hrať aj lepšie. Škoda, že sme celý zápas nehrali tak, ako v tretej tretine. Chceli sme spraviť všetko pre úspech, žiaľ, nevyšlo to.“
Slováci dosiahli na turnaji iba jedno víťazstvo, keď v základnej skupine zdolali Nemcov 4:1. Pred záverečným zápasom v skupine mali istý postup, no Švajčiarov chceli zdolať, aby sa vo štvrťfinále vyhli víťazovi druhej skupiny Kanade. Podľahli im však 2:3, čo im na sebavedomí nepridalo. Dôležitosť tohto výsledku pripomenul aj tréner Frühauf: „Celý čas som hovoril, že potrebujeme vyhrať aspoň dva zápasy v skupine. Tak sme boli nastavení. Vedeli sme, že jedno víťazstvo nám asi nebude stačiť na pomýšľanie o sebavedomí. Potrebovali sme na to ešte to druhé víťazstvo, ktoré, žiaľ, neprišlo. Vo štvrťfinále sme si vybrali zlý deň. Kanada má silný tím a ukázala to. V momentoch, ktoré sme mali zvládnuť a udržať sa na kontakt, sme to nedokázali. Ani jedného z chlapcov však nemôžem viniť, dali do toho sto percent. Takisto aj trénerský štáb fungoval výborne. Na všetkých som hrdý."
Kormidelník SR pochválil hráčov za výkon po zápasoch s favorizovanými tímami Švédska i USA, no zároveň pripomenul, že je dôležité, aby sa hráči naučili takéto zápasy preklopiť na svoju stranu. „Tvrdo sme pracovali v kempe a následne sme odohrali výborné zápasy v základnej skupine. My však chceme mať víťaznú mentalitu a víťaziť aj so silnými súpermi. Povedal som to aj hráčom. Oni už prišli na to, ako hrať vyrovnanú partiu s veľkými súpermi. Teraz už musia iba doladiť detaily a naučiť sa doviesť také zápasy do víťazného konca,“ uviedol Frühauf.
Jedným z pozitív slovenského účinkovania na MS je skutočnosť, že v kádri figurovalo viacero hráčov, ktorí môžu štartovať na juniorskom šampionáte aj o rok. Patrí k nim aj Luka Radivojevič, ktorý 3. januára oslávil 19. narodeniny. „Vieme, do čoho pôjdeme. Myslím si, že o rok budeme veľmi dobrí,“ poznamenal Radivojevič.
