Podľa Guardiolu sa De Bruyne musí rozhodnúť o svojej budúcnosti sám

Manchester 26. februára (TASR) - Podľa trénera futbalistov Manchestru City Pepa Guardiolu sa jeden z kľúčových hráčov tímu Kevin De Bruyne musí rozhodnúť o svojej budúcnosti. Po prebiehajúcej sezóne 2024/2025 mu vyprší kontrakt a údajne je v hre aj jeho odchod z klubu, v ktorom pôsobí už takmer desať rokov. Guardiola sa k téme De Bruynovej budúcnosti vyjadril po ligovej prehre s Liverpoolom 0:2, v ktorom Belgičan hral do 66 minúty po tom, čo bol v predošlých dvoch zápasoch iba náhradník.



V prebiehajúcej sezóne sa Manchestru City príliš nedarí, pred stredajším zápasom na ihrisku Tottenhamu figuroval na 5. mieste Premier League s 20-bodovou stratou na lídra Liverpool. Ideálny ročník neprežíva ani De Bruyne, odohral iba sedem zápasov s plnou minutážou a o niekoľko duelov prišiel aj vinou zranenia. V Premier League nastúpil do 12 zápasov z 25. Strelil v nich dva góly, ku ktorým pridal šesť asistencií. Anglické médiá informovali o jeho možnom odchode do USA, no nevylúčili ani podpis novej zmluvy s Manchestrom City. "Poznáme sa (s Kevinom) veľmi dobre a sme k sebe úprimní. V tejto situácii sa on sám musí rozhodnúť, čo je pre neho najdôležitejšie," uviedol Guardiola podľa AP.



De Bruyne patrí k staršej generácii v súčasnom kádri tímu a predpokladaná letná rekonštrukcia kádra sa môže týkať aj jeho. Guardiola sa netají ambíciou stavať na mladých hráčoch, no snahe o čo najväčšiu hĺbku kádra bude potrebovať aj skúsených: "Klub musí podpisovať zmluvy s novými hráčmi, ale zároveň si musí udržať aj viacerých, ktorí sú v kádri. Čakajú nás totiž majstrovstvá sveta klubov a po nich ďalšia sezóna, ktorá bude ešte náročnejšia. Je zrejmé, že budeme potrebovať širší tím," konštatoval Guardiola.