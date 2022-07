Podľa Guerina je Kaprizov v poriadku, nenachádza sa však na území USA

Minnesota 7. júla (TASR) - Ruský hokejista Kirill Kaprizov je podľa vedenia Minnesoty Wild v poriadku. Generálny manažér klubu Bill Guerin však poprel, že sa krídelník momentálne nachádza na území USA.



"Snažím sa zohnať informácie, neurobiť nič unáhlené a nepanikáriť," uviedol Guerin pre AP. O presune 25-ročného hráča do USA informovali pred niekoľkými dňami ruské média. V predošlých dňoch sa však objavili špekulácie, že útočník čelí rovnakým problémom ako jeho krajan, brankár Ivan Fedotov.



Dvadsaťpäťročný Fedotov sa dohodol na kontrakte s Philadelphiou Flyers, no ruské úrady ho zadržali pre podozrenie z vyhýbania sa vojenskej službe a v pondelok ho mali odveliť na arktický ostrov Nová Zem. S Kaprizovom majú spoločné predošlé pôsobenie v CSKA Moskva, pričom hráči tohto klubu sú automaticky členmi ruských ozbrojených síl. V krajine sa povinnosť vojenskej služby vzťahuje na mužov od 18 do 27 rokov. Kaprizov nazbieral v základnej časti uplynulého ročníka NHL za Minnesotu 108 bodov (47+61) v 81 zápasoch, v play off pridal osem bodov (7+1) v šiestich dueloch.



Kluby NHL začínajú čeliť problémom s presunom svojich ruských a bieloruských hráčov naspäť do USA. Vedenie profiligy ich nijako neinštruovalo a proces komplikujú napäté vzťahy medzi USA a Ruskom pre vojenský konflikt na Ukrajine. Hokejistom sa v tejto súvislosti údajne chystá pomôcť aj hráčska asociácia NHLPA.