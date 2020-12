Podľa Gündogana je cieľ Nemecka postup na ME do semifinále

Berlín 28. decembra (TASR) - Ilkay Gündogan verí, že nemecká futbalová reprezentácia sa na EURO 2021 predstaví v pozitívnom svetle.



"Každého z nás veľmi nahnevalo 0:6 v Lige národov proti Španielsku a ešte aj dnes to bolí. Pozitívny štart proti Francúzsku na EURO 2021 by nám pomohol zabudnúť na mnoho vecí, ktoré sa v poslednom čase stali," cituje slová hráča anglického Manchestru City agentúra dpa.



Cieľom majstra sveta z roku 2014 je postup do semifinále. "Na to je potrebná pozitívna atmosféra v celom našom okolí. A samozrejme úspešné vystúpenie nás hráčov," dodal 30-ročný stredopoliar.