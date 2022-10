Podľa Hamiltona je priskoro hovoriť o Verstappenovej ére

Mexico City 27. októbra (TASR) - Sedemnásobný šampión motoristického seriálu MS F1 Lewis Hamilton tvrdí, že je priskoro hovoriť o ére Maxa Verstappena. Pilot Red Bullu získal v predstihu druhý titul za sebou a zabrániť jeho dominancii chce aj Charles Leclerc z Ferrari.



Tridsaťsedemročný pretekár tímu Mercedes nedokázal v predchádzajúcej sezóne získať rekordný ôsmy titul majstra sveta, v tomto ročníku nezvíťazil ani na jeden z doterajších 19 veľkých cien. Ešte má tri pokusy, od debutu v roku 2007 sa mu zatiaľ ani raz nestalo, že by si nepripísal ani jedno víťazstvo.



"Ešte je priskoro hovoriť o Maxovej ére. Ak bude Red Bull rovnako silný aj v nasledujúcej sezóne, tak potom uznám jeho dominanciu. Ferrari bolo predsa v kvalifikáciách rýchlejšie. S tímom nás čaká náročná práca, no verím, že sa im dokážeme v budúcej sezóne vyrovnať," reagoval Hamilton.



Verstappen môže v nadchádzajúcich pretekoch v Mexiku zvýšiť počet víťazstiev v jednom súťažnom ročníku na 14 a prekonať rekord Nemcov Michaela Schumachera a Sebastiana Vettela. Leclerc, ktorý je v priebežnom poradí na druhom mieste, tiež odmieta hovoriť o nadvláde holandského jazdca.



"Budem robiť všetko pre to, aby som zabránil súperovej dominancii. Je nám jasné, kde sa musíme zlepšiť. V kvalifikácii sme naozaj rýchli. V pretekoch však nedokážeme ideálne pracovať s pneumatikami a máme aj problémy so stratégiou či komunikáciou. S tímom tvrdo pracujeme a snažíme sa stále zlepšovať. Sme s Red Bullom na podobnej úrovni a verím, že v budúcej sezóne sa nám bude dariť viac," citovala Leclerca agentúra AFP.