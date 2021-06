Podľa Haraslína je pred Švédmi dôležitá najmä regenerácia

Petrohrad 16. júna (TASR) - Víťazný súboj s Poliakmi bol mimoriadne fyzicky náročný a proti Švédom to bude ešte ťažšie. Podľa stredopoliara slovenskej futbalovej reprezentácie Lukáša Haraslína je teraz mimoriadne dôležité dobre zregenerovať, čo by však v skvele naladenej kabíne nemal byť žiadny problém.



Po pondelňajšom triumfe 2:1 si hráči užili eufóriu a v utorok večer si na chvíľu oddýchli od futbalu, ktorý vymenili za umenie. Celá výprava navštívila v Petrohrade jedno z najznámejších múzeí sveta - Ermitáž. "Víťazstvo bolo úžasné a fantastické a oslávili sme to tak, ako sme si to predstavovali. A s pokorou, pretože vieme, že to bol len prvý zápas na EURO. Ešte nás čakajú ťažké zápasy. Za bojovnosť a ukázanie srdca na ihrisku sme si výhru zaslúžili," povedal na stredajšom mediálnom termíne 25-ročný krídelník. Mužstvo je spolu vrátane prípravy v Rakúsku už štyri týždne, v "bubline" však podľa Haraslína zatiaľ žiadna ponorková choroba neexistuje: "Nehrozí, máme výborné podmienky. Buď oddychujeme, alebo sme spolu v regeneračnej miestnosti, kde hráme šípky, karty, pingpong či stolný futbal. V šatni je výborná nálada. Mali sme aj požiarny poplach, bolo to zaujímavé, lebo chalani sa práve chystali spať a museli nás vyháňať z izieb sbskári. Možno nás to nakoplo k víťazstvu."



Slováci hrajú na treťom veľkom turnaj v ére samostatnosti, na MS v JAR na úvod remizovali s Novým Zélandom 1:1, resp. na EURO 2016 v prvom zápase prehrali s Walesom 1:2. Do tretice však svoj prvý duel vyhrali. "Všetci vieme, že úvodné zápasy sú dôležité a vstup do turnaja sme zatiaľ zvládli. V ďalších zápasoch treba hrať tak ako v prvom a potom sa body a víťazstvá opäť pozbierajú. Ide to rýchlo, predvčerom sme hrali a ďalší zápas hráme pozajtra. Treba najmä dobre zregenerovať," uviedol Haraslín, ktorý sa ešte po otázkach médií vyjadril ku svojim úlohám v zápase s Poľskom: "Vedeli sme, čo budú hrať, že na ľavej strane budú útočiť viac, že Rybus je ofenzívnejší. Musel som to zachytávať, bohužiaľ, raz mi ušiel a dostali sme z toho gól. Ale výborne sme zareagovali ako mužstvo a dali sme druhý gól. Bol to veľmi fyzicky náročný zápas, ale išli sme jeden za druhého, keď nemohol jeden, potiahol či zaskočil druhý. A bolo to vidieť aj na ihrisku."



Od duelu s výberom Tre kronor očakáva hráč talianskeho Sassuola ešte fyzicky náročnejšiu výzvu: "Švédov si určite zanalyzujeme tak ako Poliakov, uvidíme čo pre nás pripraví náš videoanalytik a čo od nich môžeme očakávať. Na EURO nie je ľahký súper. Švédi odohrali výborný zápas so Španielmi, keďže nedostali gól. Boli pevní v defenzíve a nebezpeční v protiútokoch. Dôležitý základ bude regenerácia, lebo určite nás čaká ešte náročnejší zápas. Pevne verím, že sa nám opäť vydarí."







