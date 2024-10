Podľa Keketiho vedie k výsledkom práca s mládežou: Musíme ju podporiť

Poprad 17. októbra (TASR) - Začať pracovať v školách s mládežou a lepšie indentikovať talenty vo veku od 12 do 16 rokov by mohli zlepšiť výsledky slovenských športovcoch na medzinárodných podujatiach. Uviedol to minister cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR Dušan Keketi počas dvojdňovej konferencie Šport a spoločnosť v Poprade.



"Všetci asi vieme, že to začína v predškolskom veku a nejakých športových aktivitách. Ďalej to pokračuje v kluboch a v identifikovaní najväčších talentov, ktorým sa venujú kvalifikovaní tréneri. Ich výchova smeruje až po status reprezentanta a vrcholom sú OH a ZOH. Toto je celková reťaz činností, ktorá musí byť podporená systematicky a dlhodobo," uviedol Keketi.



Programové vyhlásenie vlády na obdobie 2023-2027 v oblasti športu obsahuje rozdelenie cieľov na 2 krátkodobé, 4 strednodobé a 1 dlhodobú prioritu. Dlhodobou je príprava stratégie športu 2036 a rast kvality športovej prípravy a športu v SR. Vznikom ministerstva sa dostalo výrazne viac peňazí do športu. Rozpočet Fondu na podporu športu (FnPŠ) sa strojnásobil z 20 na 60 miliónov eur a upravil sa aj spôsob prerozdeľovania finančných prostriedkov. "My vidíme náš prínos v tom, že budeme systematicky nastavovať financovanie športovej infraštruktúry a zväzov. Vieme identifikovať, alebo podporiť vzdelávanie trénerov, nastaviť nejaké pravidlá inklúzie a inovácie v športe. Športový prínos musí byť generovaný na zväzoch, alebo potom v spolupráci s SOŠV, ako strešnou organizáciou," povedal minister MCRŠ.







Medzi viacerými plánmi ministerstva je zabezpečiť v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) starostlivosť mladých talentovaných športovcov na profesionálnej úrovni v spojitosti so vzdelávaním, čiže podporiť duálnu kariéru. Rovnako aj zriadenie Centier olympijskej prípravy pri Stredných športových školách: "Myslím, že lyžovanie predložilo správnej rade Fondu na podporu športu nejaký koncepčný materiál s celkovou víziou rozvoja a to isté očakávame od ostatných národných športových zväzov. Diskutujeme ohľadom podpory výstavby národnej infraštruktúry v komplexe Šamorína. Do konca roka to ešte bude téma, máme tam viaceré časti národnej športovej infraštruktúry, ktorá bola identifikovaná aj na stretnutí športových zväzov. Pracujeme s nejakým veľkým komplexným zoznamom a identifikujeme, že čo je a nie je reálne. Sú tam aj projekty Národného streleckého centra i Národného cyklistického centra. Máme aj víziu ohľadom Zemníka, čo sú dlhodobo diskutované projekty a zatiaľ sa nikde nepohli. Hľadáme riešenia, ako zabezpečiť aj formou nejakého dlhodobého financovania posun v týchto projektoch," skonštatoval Keketi.



Podľa prezidenta SOŠV Antona Siekela má tento ročník konferencie v sebe významné memento: "Zažil som ich viacero, rozoberali sme mnoho tém, o ktorých sme diskutovali a bol som častokrát z tých záverov spokojný. Hovoril som si, že máme dobrú komunikáciu a fakty, ale nemali sme poslucháča na druhej strane. Preto považujem práve tento ročník za veľmi dôležitý, lebo máme ľudí vo vláde, silné témy a najdôležitejšie sú nástroje, ako ich presadzovať. Častokrát som vravel, že je veľmi dôležité, aby naša spoločnosť pochopila, aký významný je šport. Práve na tej konferencii sa o tom vo viacerých blokoch rozpráva. Bol by som rád, keby sa nám takýmito argumentami na základe faktov, štatistík a ekonomických ukazovateľov podarilo presvedčiť, že šport nie sú iba zlaté olympijské medaily. V uplynulých rokoch sa dostal do úplnej periférie záujmu politických špičiek. No teraz máme obrovskú šancu a príležitosť ukázať, že aké rozličné a významné benefity prináša pre túto krajinu."